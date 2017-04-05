Microsoft представила подробности об инструментах конфиденциальности в Windows 10 Creators Update

Microsoft рассказала об инструментах конфиденциальности, доступных в новом масштабном обновлении Windows 10 Creators Update, которое можно будет установить с 11 апреля.

Новые возможности настроек конфиденциальности Windows 10 Creators Update включают:

Улучшенное представление информации о вашей конфиденциальности внутри системы. Добавлено краткое описание каждого параметра безопасности и кнопка «Подробнее» ("Learn More"), чтобы сделать информацию о выбранных настройках конфиденциальности максимально понятной и доступной.

Обновленное соглашение о конфиденциальности Microsoft, с дополнительной информацией об улучшениях в области конфиденциальности, которые появились в обновлении Creators Update. Добавлена более детальная информация о данных, которые собираются компанией и используются для поддержания новых функций обновления. Как и ранее, эта информация будет доступна онлайн, чтобы пользователи могли подробнее узнать о выбранных настройках конфиденциальности.

Microsoft публикует больше информации о сборе данных и гарантирует, что на базовом уровне собираются только данные, необходимые для поддержания устройства с Windows 10 обновленным и безопасным. Если пользователь выбирает полный уровень сбора данных, Microsoft использует получаемую диагностическую информацию, чтобы совершенствовать Windows 10 и предлагать более персонализированные возможности в тех случаях, когда пользователь соглашается на это.

Те, кто уже использует Windows 10, получат уведомления о выборе времени установки Creators Update и выборе настроек безопасности. Например, если ранее была отключена служба определения местоположения, переключатель напротив этого пункта будет изначально установлен на «Выкл.» (Off).

В любое время можно перейти к настройкам Windows из меню «Пуск», а затем выбрать «Конфиденциальность», чтобы просмотреть и изменить параметры, а также ознакомиться с подробной информацией или перейти по ссылке к Соглашению о конфиденциальности Microsoft.

При использовании мобильных устройств с Windows 10 Mobile, выбор настроек конфиденциальности для мобильной версии Windows 10 Creators Update будет предложен после установки обновления. Единственное отличие: в мобильной версии настройка «Персонализированная настройка диагностических данных» (Tailored experiences with diagnostic data) выключена для всех пользователей и не присутствует в качестве опции на экране конфиденциальности в связи с ограничениями мобильной платформы.

В будущих обновлениях будет продолжено совершенствование использования отзывов о сборе данных и управлении настройками конфиденциальности. В компании планируют предоставить доступ к еще большему объему информации, чтобы на Панели управления конфиденциальностью Microsoft (Microsoft privacy dashboard) можно было просмотреть и удалить собранные данные. В этом месяце на панель управления будет добавлена информация о голосовых данных, чтобы помочь персональному цифровому ассистенту Cortana естественным образом отвечать на запросы.