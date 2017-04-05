 

«Мегафон» представил статистику по внутреннему и международному роумингу за I квартал 2017

Телеком Мобильная связь
мобильная версия
, Текст: Владимир Бахур

Согласно обнародованной статистике «Мегафона», в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выезд туристов из России впервые с 2014 года вырос на 6,1%. При этом, предпочитающих поездки по России также впервые за два года стало чуть меньше (-0,7%), чем годом назад.

В то же время чуть сократилось (на 0,7%) количество тех, кто предпочитает поездки по России. При этом, объем внутренних туристов почти в 4 раза превышает объем тех, кто выезжал за пределы России.

В целом, общее количество поездок (зарубежные поездки и поездки по России) немного выросло (на 0,8%), то есть население стало чуть более мобильным.

Небольшой рост выездного туризма крайне неравномерно отразился на объемах пользования услугами связи. Так голосовой трафик в зарубежных поездках вырос пропорционально росту выезда абонентов (на 5,8%), объемы СМС-сообщений – снизились на треть. Однако интернет-трафик вырос почти в 10 раз. Это связано как с ростом проникновения смартфонов, так и с серьезным снижением цены интернет-роуминга.

В прошлом году МегаФон отменил базовую тарификацию на интернет и ввел пакеты трафика.

Наиболее популярные страны в сети оператора в 1Q2017, динамика:

  • Беларусь -1,60%
  • Финляндия 24,40%
  • Казахстан -14,20%
  • Украина -44,70%
  • Таджикистан 28,80%
  • Германия 17,40%
  • Италия 30,40%
  • Эстония 7,40%
  • Франция 18,60%
  • Грузия 25,10%

Среди прошлогодних стран-лидеров Украина в этом году продемонстрировала самое драматичное снижение выезда (почти на 45%).

Наиболее популярные страны, 1Q2016: 

  1. Украина
  2. Беларусь
  3. Казахстан
  4. Финляндия
  5. Швейцария
  6. Таджикистан
  7. Германия
  8. Эстония
  9. Италия
  10. Франция

Среди путешествующих по России выросли все показатели. Так голосовой трафик вырос более чем на 50%, СМС – на 32%, а интернет-трафик – на рекордные 128%. Это связано, прежде всего, с тем, что порядка 80% пользователей в поездках подключают тарифные опции, оптимизирующие расходы или используют пакетные тарифы где цена услуг в поездках не меняется.

Меняйся или умри: как развивать бизнес в цифровую эпоху На рынке контакт-центров время перемен