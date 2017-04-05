«Мегафон» представил статистику по внутреннему и международному роумингу за I квартал 2017
Согласно обнародованной статистике «Мегафона», в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выезд туристов из России впервые с 2014 года вырос на 6,1%. При этом, предпочитающих поездки по России также впервые за два года стало чуть меньше (-0,7%), чем годом назад.
В то же время чуть сократилось (на 0,7%) количество тех, кто предпочитает поездки по России. При этом, объем внутренних туристов почти в 4 раза превышает объем тех, кто выезжал за пределы России.
В целом, общее количество поездок (зарубежные поездки и поездки по России) немного выросло (на 0,8%), то есть население стало чуть более мобильным.
Небольшой рост выездного туризма крайне неравномерно отразился на объемах пользования услугами связи. Так голосовой трафик в зарубежных поездках вырос пропорционально росту выезда абонентов (на 5,8%), объемы СМС-сообщений – снизились на треть. Однако интернет-трафик вырос почти в 10 раз. Это связано как с ростом проникновения смартфонов, так и с серьезным снижением цены интернет-роуминга.
В прошлом году МегаФон отменил базовую тарификацию на интернет и ввел пакеты трафика.
Наиболее популярные страны в сети оператора в 1Q2017, динамика:
- Беларусь -1,60%
- Финляндия 24,40%
- Казахстан -14,20%
- Украина -44,70%
- Таджикистан 28,80%
- Германия 17,40%
- Италия 30,40%
- Эстония 7,40%
- Франция 18,60%
- Грузия 25,10%
Среди прошлогодних стран-лидеров Украина в этом году продемонстрировала самое драматичное снижение выезда (почти на 45%).
Наиболее популярные страны, 1Q2016:
- Украина
- Беларусь
- Казахстан
- Финляндия
- Швейцария
- Таджикистан
- Германия
- Эстония
- Италия
- Франция
Среди путешествующих по России выросли все показатели. Так голосовой трафик вырос более чем на 50%, СМС – на 32%, а интернет-трафик – на рекордные 128%. Это связано, прежде всего, с тем, что порядка 80% пользователей в поездках подключают тарифные опции, оптимизирующие расходы или используют пакетные тарифы где цена услуг в поездках не меняется.