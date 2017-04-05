Konica Minolta начала российские продажи систем печати AccurioPrint C2060L и AccurioPress С2070

Konica Minolta представила на российском рынке новую линейку производительных печатных систем. Как рассказали CNews в компании, ЦПМ AccurioPrint C2060L и AccurioPress C2060/C2070/P приходят на смену текущей линейке – bizhub PRO C1060L и bizhub PRESS C1060/C1070/P. Качество и производительность предшествующих моделей сочетаются с новой функциональностью и опциями, позволяющими лучше адаптировать печатные системы к индивидуальным требованиям заказчика. Серия AccurioPress C2070 поможет организовать и оптимизировать рабочие процессы, расширить спектр предлагаемых услуг и повысить общую прибыльность.

Система AccurioPrint C2060L производит до 61 отпечатка А4 в минуту и подходит для старта бизнеса в сфере печати, а также в качестве первой цифровой производительной системы для традиционных типографий. Она позволяет легко перейти на цифровые технологии печати, может комплектоваться финишерами в линию с базовым функционалом, обеспечивает максимально точную цветопередачу и поддерживает широкий спектр носителей.

AccurioPress C2060/C2070/P разработаны для решения задач печатных салонов и внутренних департаментов печати компаний с большими объёмами производства. Системы работают со скоростью 61 и 71 отпечаток А4 в минуту соответственно. Для них предлагается широкий выбор модулей профессиональной послепечатной обработки, которые позволяют добиться исключительной стабильности цвета, точности расположения изображения на листе, а также отличного качества печати.

В серии AccurioPress C2070 оптимизирована работа с носителями различных типов, в частности, с мелованной и фактурной бумагами плотностью до 350 г/м2. Новый модуль подачи для баннеров позволяет загружать до 1000 листов длиной до 750 мм и гарантирует эффективную печать продукции соответствующего формата, например, суперобложек для книг или меню в три сложения. Новый цветной однопроходный сканер работает со скоростью до 240 оригиналов в минуту и оснащен системой обнаружения двойного захвата листа, позволяющей избежать ошибок при обработке многостраничных документов. По сравнению с предыдущей серией bizhub PRESS C1070, скорость печати на конвертах новых систем возросла в два раза.

Важным шагом является поддержка новыми ЦПМ открытого программного интерфейса OpenAPI, позволяющего легко интегрировать устройства производительной печати Konica Minolta с решениями сторонних разработчиков, например, YSoft Safe Q и Nuance eCopy Sharescan для учёта, аутентификации или маршрутизации документов. Технология IWS (встроенный веб-сервер, Internal Web Server) обеспечивает возможность индивидуальной настройки пользовательского интерфейса в соответствии с потребностями операторов, чтобы повысить удобство и эффективность их работы, а также произвести его брендирование в соответствии с фирменным стилем компании-пользователя.

«Благодаря расширению функционала и появлению новых опций серия устройств AccurioPress C2070 предлагает множество вариантов использования и обеспечивает высокое качество печати, полностью соответствующее требованиям наших клиентов» – сказал Андрей Ванькевич, продакт-менеджер Konica Minolta Business Solutions Russia.

Ранее в этом году Konica Minolta провела ребрендинг, в рамках которого программное обеспечение (ПО) для производительной печати получило название AccurioPro, а первая цифровая струйная печатная система Konica Minolta – AccurioJet KM-1. Системы профессиональной печати базового уровня, ранее известные как bizhub PRO, будут называться AccurioPrint, а средне- и высокопроизводительные печатные системы bizhub PRESS – AccurioPress. Системы серии AccurioPress C2070 стали первыми устройствами производительной печати, вышедшими под новым брендом.

Konica Minolta предлагает разнообразную линейку продуктов, дополняющих новую серию устройств AccurioPress C2070, а также контроллеры печати, измерительные устройства и другое сопутствующее оборудование. Программные решения семейства AccurioPro помогают оптимизировать документооборот и производственные процессы клиентов.