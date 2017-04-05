Исследование «Орион»: российские дети смотрят телевизор вместе со взрослыми, часто и продолжительно

Аналитический центр «Орион Коннект» провел опрос среди 2000 российских семей по всей стране. Как рассказали CNews в компании, предметом исследования стало качество детского телесмотрения: как часто и насколько продолжительно дети смотрят ТВ, какой контент им доступен, контролируют ли родители процесс телесмотрения.

В исследовании приняли участие абоненты спутникового телевидения «Телекарта», в семьях которых есть дети от 0 до 10 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью.

По данным аналитиков «Орион», 80% детей имеют доступ к ТВ каждый день, 11% - 2-3 раза в неделю, 7% - лишь один раз. При этом сеанс телесмотрения 79% юных зрителей, возраст которых не превышает 7 лет, длится более 60 минут.

Согласно рекомендациям детских психологов, продолжительность ежедневного телесмотрения должна учитывать возрастные ограничения.

0-3 лет: не рекомендуется вообще

3-5 лет: не более 30 минут в день

5 - 7 лет: не более 1 часа в день

7 – 10 лет: 1, 5 – 2 часа

В то же время, как показывает исследование, абоненты «Телекарты» сознательно подходят к выбору телевизионного контента для ребенка. Лишь 2% опрошенных указали, что их дети смотрят то же самое, что и все остальные члены семьи. Подавляющее большинство (78%) делает выбор в пользу мультфильмов, 10% отметили детские фильмы/сериалы и научно-популярные фильмы и передачи.

По мнению психологов, просмотр детских телепрограмм совместно с родителями безопаснее и полезнее для ребенка, нежели самостоятельное телесмотрение. Особенно, если речь идет о детях в возрасте до 6 лет. В ходе совместного просмотра родители могут подсказать ребенку правильную трактовку происходящего на экране, задавать уточняющие вопросы, дать возможность высказать свою точку зрения о том или ином персонаже или событии. По данным аналитиков «Орион Коннект», каждый четвертый респондент никогда не смотрит телевизор вместе с детьми. 42% респондентов утверждает, что регулярно используют телепросмотр для совместного досуга.

В 41% случаев взрослые присоединяются к просмотру мультфильмов. 30% привлекают детей к просмотру фильмов и сериалов (с соответствующей возрастной маркировкой), 13% смотрят познавательные программы и программы о животных. 11% предпочитают смотреть с детьми семейные передачи, и лишь 5% выбирают развлекательные телешоу.

В ходе исследования сотрудники контакт-центра «Орион Коннект» отмечали, что наибольшее затруднение у респондентов вызывает вопрос «Зачем вы включаете ребенку телевизор?». Для получения ответа большинству из них потребовались подсказки. Как полагают аналитики, это говорит о спонтанном поведении родителей в вопросах телесмотрения: многие делают это скорее по инерции, не задумываясь о задачах и возможных последствиях.

Наряду с планшетом, для многих родителей телесмотрение становится инструментом решения детских проблем: с его помощью детей кормят, успокаивают, отвлекают. Для 73% опрошенных семей телевизор – это самый доступный вариант развлечения. 11% родителей используют его, когда нужно, чтобы ребенок не мешал. Лишь 13% включают для просмотра конкретных программ/мультфильмов.

Мария Жилина, заместитель генерального директора «Орион», отметила: «Цифры, полученные в ходе исследования, говорят нам, что значительная часть опрошенных, вопреки советам детских психологов и педиатров, не придерживается рекомендованных возрастных и временных норм просмотра. Четверть родителей никогда не просматривает передачи совместно с детьми. Понимая всю силу влияния просмотра телевизора на здоровье и развитие детей, мы решили помочь нашим абонентам правильно организовать телесмотрение. Формируя наши пакеты, предназначенные для детской аудитории, мы стремимся не просто дать им доступ к лучшему детскому контенту, но научить родителей полноценно использовать телевидение в качестве инструмента для обучения и разностороннего развития детей».

Сегодня абонентам «Телекарты» доступно 14 специализированных детских каналов: «Карусель», Disney, «Детский», Nickelodeon, Nickelodeon Junior, «Детский Мир», TiJi, Gulli Girl, Da Vinci Learning, «Мультимания», «Мульт», Ani, «Пингвин ЛоЛо», «ЕГЭ». Все они представлены в пакете «Безлимитный». В пакете «Стандарт» абонентам доступно 5 детских телеканалов: «Карусель», Disney, «Детский», Ani, «ЕГЭ». Дополнительный пакет «Детский» порадует маленьких зрителей семью телеканалами: «Мульт», «Детский мир», Nickelodeon, Gulli Girl, TiJi, «Мультимания», «Пингвин Лоло». В прошлом году компания представила специальный детский телевизионный пульт, который позволяет ограничить ребенку доступ к нежелательным телеканалам и программам.