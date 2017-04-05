GS Group вступил в «Ассоциацию участников рынка интернета вещей»

Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group присоединился к «Ассоциации участников рынка интернета вещей», учрежденной «Фондом развития интернет-инициатив» (ФРИИ) — стратегическим партнером холдинга — и Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана. GS Group — игрок российского рынка разработки и производства потребительской электроники и микроэлектроники — примет участие в создании инновационных решений в области интернета вещей (Internet of Things, IoT), разработке защищенных протоколов взаимодействия IoT-устройств и нормативных документов в этой сфере. Также холдинг предоставит участникам ассоциации площадку для создания и тестирования IoT-решений, сообщили CNews в GS Group. Цель ассоциации — развитие российского рынка IoT, поддержка диалога между его участниками, усиление отраслевой и межотраслевой кооперации.

GS Group поделится с участниками «Ассоциации интернета вещей» компетенциями в области разработки и массового производства микроэлектроники и потребительской электроники, в том числе создания инновационных технологических решений для «умного дома» и «умного города». Холдинг также предложит членам ассоциации возможность создавать и тестировать продукты в сфере интернета вещей на базе собственного R&D-центра и производственных мощностей инновационного кластера «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group в Калининградской области). Промышленная и жилая зоны кластера станут площадкой для внедрения пилотных IoT-решений, разработанных членами ассоциации. GS Group также примет активное участие в создании российского стандарта в области интернета вещей, разработке протоколов передачи данных между IoT-устройствами и нормативных документов по внедрению технологий IoT в различных отраслях промышленности. Создаваемая нормативно-правовая документация должна поспособствовать развитию производства российской электронной компонентной базы для интернета вещей и созданию спроса на решения, разработанные и произведенные в России.

Помимо деятельности в ассоциации, в 2016 г. GS Group совместно с ФРИИ открыли акселератор для развития IoT-стартапов в приоритетных областях. Каждый перспективный проект может получить инвестиции до p300 млн для запуска массового производства продукции на мощностях «Технополиса GS», а также экспертную поддержку и доступ к крупным стратегическим заказчикам. Кроме того, GS Group в составе рабочей группы ФРИИ участвовал в создании «дорожной карты» по развитию интернета вещей, подготовку которой фонду поручил Стратегический совет по инвестициям в новые индустрии при Минпромторге РФ.

«Интернет вещей может стать ключевым драйвером технологического развития российской электроники и экономики в целом. Мы поддерживаем идею кооперации участников рынка, заинтересованных в развитии IoT и нацеленных на обмен опытом, разработку рекомендаций по технологиям, стандартам и протоколам, внедрение новых бизнес-моделей и услуг, создание оптимальных сценариев развития индустрии. Совместная работа позволит нам реализовать миссию, которую ставит перед собой “Ассоциация интернета вещей”: повышение качества жизни населения через внедрение и использование технологий IoT в частной, деловой, муниципальной и государственных сферах деятельности», — рассказал директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков.

«Для вхождения России в эру цифровой экономики, необходима консолидация усилий множества заинтересованных сторон: государства, бизнеса, науки и граждан. “Ассоциация интернета вещей” выполняет роль экспертной площадки, на которой участники разрабатывают программы внедрения технологий интернета вещей в различных областях народного хозяйства. Спектр наших интересов включает в себя стандарты и протоколы, лучшие практики внедрения продуктов на основе IoT, анализ зарубежного опыта, консолидацию интересов компаний, работающих в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, муниципальных услугах. Вступление в ассоциацию холдинга GS Group — безусловно, хороший сигнал для молодого и бурно растущего рынка интернета вещей. Опыт и научно-производственная база коллег, предоставленная членам нашей организации, является хорошим практическим подспорьем», — рассказал директор «Ассоциации участников рынка интернета вещей» Андрей Колесников.

В целом «Ассоциация участников рынка интернета вещей» — это открытая экспертная площадка, объединяющая представителей различных индустрий, науки и органов власти. Цели создания организации: представление и отстаивание общих интересов участников рынка интернета вещей, оказание им помощи в организации профессиональной деятельности в сфере ИТ и технологий IoT, защита их прав, продвижение и презентация их работы на внутреннем и международных рынках, координация предпринимательской деятельности. В настоящее время в объединение входит 17 организаций, более 20 заявок на вступление в ассоциацию находится на рассмотрении учредителей.