GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau

Компания GridGain Systems, разработчик корпоративных программных решений для переноса вычислений в оперативную память компьютера на базе Apache Ignite, получила сертификаты совместимости своего ПО с решениями Hortonworks и Tableau, а также стал технологическим партнёром компаний. Ожидается, что новые партнерства упростят для клиентов запуск высокопроизводительных систем больших данных, построенных на решениях Hortonworks и использующих технологии in-memory computing. Корпоративные пользователи GridGain также смогут визуализировать данные в памяти с помощью решений Tableau, сообщили CNews в GridGain Systems.

В рамках технологического сотрудничества GridGain получил сертификаты Hortonworks и Tableau, подтверждающие полную совместимость платформ GridGain Professional и Enterprise Edition с этими решениями. Партнерства отражают стремление компании помогать клиентам выгодно использовать in-memory computing для работы с большими данными. Продукты GridGain позволяют ускорить решения для обработки больших, построенные на Apache Hadoop и Apache Spark, одновременно извлекая ценные результаты из данных при помощи инструментов визуализации на ODBC / JDBC.

Решения GridGain на базе Apache Ignite для переноса вычислений в память компьютера обеспечивают масштабирование приложений с большим объемом обработки данных и значительное ускорение транзакций по сравнению с обработкой на диске без замены существующих баз данных. По словам разработчиков, они предлагают высокоскоростные ACID-операции, стриминг в реальном времени и аналитику в рамках единого комплексного доступа к данным и уровня их обработки. Решение обеспечивает работу как существующих, так и новых приложений в распределенной, массово-параллельной архитектуре на доступном, стандартном в индустрии аппаратном обеспечении, которое легко масштабировать путем добавления дополнительных узлов в вычислительную систему. Платформа GridGain In-Memory Data Fabric не требует изменений в приложении или уровнях базы данных для архитектур на основе RDBMS, NoSQL или Apache Hadoop, либо сводит эти изменения к минимуму. ODBC/JDBC API обеспечивает прямую поддержку популярных инструментов визуализации, рассказали в компании.

«Организации все чаще полагаются на Hortonworks и Tableau для ведения ключевой бизнес-аналитики и своевременного принятия решений. По мере того, как компании масштабируют свои решения для аналитики больших данных, платформы GridGain позволяют им добиться исключительной производительности в обработке данных, которую может обеспечить только in-memory computing, — подчеркнул Эйб Кляйнфилд, президент и гендиректор GridGain Systems. — Благодаря снижению стоимости памяти и многофункциональному продвинутому дизайну GridGain создание in-memory инфраструктуры уже стало наиболее рентабельным способом обеспечить высокую производительность и неограниченное масштабирование. Возможности нашего ODBC/JDBC API также открывают доступ к широкому кругу решений для визуализации данных, включая Tableau, для легкой работы с данными в памяти и быстрого получения ценных результатов их обработки».