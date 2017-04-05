«Деловые Линии» ускорили работу склада с помощью AnyLogic

Транспортно-логистическая компания «Деловые Линии» упростила складские процессы и снизила стоимость обработки грузов с помощью компании AnyLogic (бывшая XJ Technologies). Профиль международного производителя ПО — инструменты и бизнес-приложения имитационного моделирования, рассказали в «Деловых Линиях».

В распределительном центре «Деловых Линий» в Новосибирске специалисты AnyLogic перераспределили ячейки для грузов, чтобы они находились максимально близко к воротам погрузки. На складе площадью свыше 20 тыс. кв.м это помогло ускорить технологические операции и оборачиваемость грузов, а также оптимизировать работу грузчиков на 10%.

В распределительном центре в Санкт-Петербурге за счет имитационных моделей AnyLogic «Деловым Линиям» удалось на 1/10 снизить холостой пробег товаров по складу и стоимость их обработки.

«Оптимизация работы — важная часть бизнеса “Деловых Линий”. Мы внимательно следим за инновациями и предложениями партнеров, выбираем лучшие и внедряем. Сегодня продукты AnyLogic “Деловые Линии” используют для упрощения операций на всех терминалах и складах. А в будущем имитационное моделирование будет применяться для финансового планирования и управления бизнес-процессами», — сообщил директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.