Cloud4Y предоставил «Русагро-Инвест» облачную инфраструктуру

Компания Cloud4Y предоставила облачную инфраструктуру для развертывания компонентов системы мониторинга транспорта и сельхозтехники Wialon Local, внедряемой в компании «Русагро-Инвест». Об этом CNews сообщили в Cloud4Y.

Сегодня в состав аграрной компании «Русагро-Инвест» входят сельскохозяйственные предприятия из 14 районов Белгородской области с общей площадью пашни 300 тыс. га. Сельскохозяйственные предприятия «Русагро-Инвест» расположены в зонах свеклосеяния сахарных заводов. Компания входит в агрохолдинг ГК «Русагро».

Wialon Local — серверная версия системы спутникового онлайн-мониторинга транспорта Wialon, позволяющая, в том числе, вести учет расхода топлива, проводить анализ поведения водителей и выполнять построение маршрутов. Система подходит для операторов, имеющих от ста до нескольких тысяч объектов. Подобная система требует существенных компьютерных мощностей для обеспечения быстродействия и производительности, а также высокой защищенности персональных данных, отметили в Cloud4Y.

Размещение системы в облачной инфраструктуре обеспечивает возможность гибкого масштабирования, позволяет легко конфигурировать блоки инфраструктуры и, по отзыву «Русагро-Инвест», сокращает капитальные затраты (CAPEX) в пользу операционных расходов (OPEX). Оборудование Cloud4Y расположено в дата-центрах, соответствующих высоким требованиям безопасности Tier III. В свою очередь, круглосуточная техническая поддержка и высокий уровень доступности ресурсов (SLA — 99,95%) гарантируют бесперебойную работу облака для клиента, подчеркнули в компании.