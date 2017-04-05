Axoft и Entensys договорились о долгосрочном сотрудничестве

Компания Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, и компания Entensys, российский разработчик средств защиты информации, договорились о долгосрочном партнерстве, в рамках которого будут вместе продвигать новое решение UserGate UTM, систему защиты корпоративных сетей крупного и среднего бизнеса. Помимо UserGate UTM, партнеры Axoft смогут продавать на территории России и СНГ и другие продукты: UserGate Web Filter, UserGate Proxy & Firewall, а также UserGate Mail Server и UserGate Mail Security. Об этом CNews сообщили в Axoft.

В планах Axoft и Entensys на ближайший год — существенное расширение сети партнеров, проведение образовательных, маркетинговых и технических мероприятий, повышение узнаваемости нового решения и укрепление репутации. Компании полагают, что российский рынок UTM далёк от насыщения, поэтому уже в первый год ожидают увеличения числа проектов.

Новый этап сотрудничества компаний обусловлен потребностью рынка в качественных отечественных решениях в данной сфере. По словам представителей Axoft, продукт UserGate UTM сравним с передовыми зарубежными аналогами по функциональности и производительности, имеет собственную технологию для распознавания и глубокого анализа русскоязычного контента и в скором времени пройдет сертификацию на соответствие новым требования ФСТЭК.

«Мы много лет успешно работаем с Axoft по дистрибуции наших решений для малого и среднего бизнеса. На данном этапе мы сфокусированы на работе в более крупном сегменте и рады, что можем развивать это направление с нашим давним партнером. Мы впечатлены теми шагами, которые уже предпринял Axoft, и надеемся на долгое и успешное сотрудничество. Особенно нас радует обширная и географически распределенная партнерская сеть дистрибутора», — заявил Дмитрий Курашев, директор компании Entensys.

Как отмечается, не меньшую роль в развитии партнерства Axoft и Entensys сыграли законодательные инициативы. Вступление в силу Реестра отечественного ПО подтолкнуло поставщиков, в том числе и Axoft, к расширению продуктового портфеля и заключению новых соглашений с российскими производителями из сфер информационной безопасности, СУБД, операционных систем, офисных приложений и СХД. На апрель 2017 г. в портфеле Axoft — более 100 таких компаний.

«Реестр ПО не может стать единственной причиной для старта сотрудничества. Мы всегда оцениваем зрелость продукта, изучаем опыт внедрений, знакомимся с roadmapом, чтобы спрогнозировать развитие функционала на ближайшие годы и в целом оценить серьезность намерений производителя. В Entensys мы видим компанию, ориентированную на технологии, с серьёзными наработками и многолетним опытом. Новый виток сотрудничества с производителем по линейке UTM — ещё одна точка роста для наших партнеров в России и СНГ», — прокомментировал событие Вячеслав Бархатов, директор по продажам Axoft.