Avast стал партнером проекта No More Ransom против кибервымогателей

Компания Avast, мировой разработчик средств обеспечения информационной безопасности для домашних и корпоративных пользователей, присоединилась к международному проекту No More Ransom, чтобы помочь пользователям восстановить свои данные. Пользователям платформы доступны 6 новых программ-дешифраторов от экспертов компании, сообщили CNews в Avast.

Программы-вымогатели стали одной из главных угроз для пользователей компьютеров и мобильных устройств. Инициатива No More Ransom, учрежденная правоохранительными агентствами и компаниями частного сектора, помогает жертвам злоумышленников расшифровать данные — без оплаты выкупа.

Мошенники, как правило, распространяют программы-вымогатели с помощью фишинга или набора эксплойтов. Жертвами могут стать как обычные пользователи, так и крупные предприятия. Суммы выкупа варьируются, в прошлом году вымогатели требовали примерно один биткоин (около $500 в то время) за разблокировку устройств и доступ к файлам.

Программа No More Ransom запущена в середине 2016 г. и сейчас предлагает 40 бесплатных инструментов расшифровки, шесть из которых были предоставлены Avast: Alcatraz Decryptor, Bart Decryptor, Crypt888 Decryptor, HiddenTear Decryptor, Noobcrypt Decryptor и Cryptomix Decryptor. Специалисты Avast постоянно создают новые инструменты дешифровки, которые можно найти в специальном разделе сайта компании.

«Распространение вымогательского ПО стало прибыльным бизнесом для злоумышленников. Количество атак выросло на 105% с 2015 по 2016 год, — рассказал Якуб Крустек, руководитель вирусной лаборатории Avast и соавтор инструментов дешифровки программ-вымогателей. — Присоединившись к программе No More Ransom, мы надеемся повысить осведомленность о бесплатных инструментах дешифровки. Если нам удастся снизить количество случаев, когда жертвы платят вымогателям, программы-вымогатели станут менее привлекательными для киберпреступников».

На портале www.nomoreransom.org пользователи могут найти подробную информацию о том, как им защититься от программ-вымогателей, а также о наборе бесплатных инструментов, которые помогут им разблокировать устройства и без выкупа расшифровать данные, подвергшиеся атаке различных вариантов вымогательского ПО.