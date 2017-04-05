Airbus и SITA будут информировать авиакомпании и аэропорты о киберугрозах для авиации

Airbus и SITA объявили о начале реализации новой программы обслуживания Security Operations Center Services, которая построена с учетом нужд авиационной отрасли. Как рассказали CNews в компании, цель программы – информировать авиакомпании, аэропорты и других участников отрасли о необычной активности в киберпространстве, которая может представлять собой угрозу для их деятельности.

Предлагаемые компаниями Airbus и SITA услуги разработаны как ответ на постоянно возрастающие требования кибербезопасности, обеспечение которой быстро становится одним из главных приоритетов отрасли. Важность упреждающего подхода к исходящим из киберпространства угрозам подтверждается результатами проведенного компанией SITA исследования - Обзор развития информационных технологий в авиакомпаниях (SITA’s Airline IT Trends Survey 2016), согласно которым в ближайшие три года 91% авиакомпаний намерены инвестировать средства в различные программы в сфере кибербезопасности.

Объединив усилия, SITA и Airbus в состоянии предложить авиационной отрасли наиболее передовое решение этой весьма насущной проблемы. Сегодня почти каждая авиакомпания и каждый аэропорт мира входит в число заказчиков SITA, а разработки компании находят широкое применение в самой масштабной глобальной коммуникационной сети. В свою очередь Airbus, совместно с частными предприятиями и операторами критически важной национальной инфраструктуры, государственными организациями и оборонными ведомствами работает над выявлением, анализом и отражением все более изощренных кибератак.

Теперь две компании направят свой экспертный потенциал на выявление киберугроз, которые актуальны для авиакомпаний и аэропортов. Действуя по запросу своих клиентов, группа Security Operations Center Services будет принимать меры, направленные на сдерживание кибератак и устранение их последствий, гарантируя таким образом защиту принадлежащих им цифровых активов.

Генеральный директор SITA Барбара Далибар (Barbara Dalibard) сказала: «Мы как отрасль должны ускорить разработку новых средств киберзащиты, которые позволят минимизировать риски, создаваемые постоянно меняющимися угрозами. Для этого требуется постоянное взаимодействие и новаторство. Благодаря уникальному положению, которое SITA и Airbus CyberSecurity занимают в индустрии авиаперевозок, мы имеем возможность эффективно содействовать внедрению инновационных решений и обмену информацией. Используя для этого сервисы, подобные Security Operations Center Service, мы можем в полной мере удовлетворить нужды и потребности наших заказчиков».

Глава Airbus CyberSecurity Франсуа Лаваст (François Lavaste) отметил: «Авиаперевозки – неотъемлемый элемент ДНК корпорации Airbus, поэтому для нас было совершенно естественным объединить усилия с компанией SITA, чтобы адаптировать наши инновационные решения в области кибербезопасности к требованиям индустрии авиатранспорта, которая демонстрирует в настоящее время экспоненциальный рост. Наше стандартное решение сочетает сервисы, позволяющие в реальном масштабе времени осуществлять мониторинг прикладных систем и средств связи, которыми пользуются авиаперевозчики, с действиями служб быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации».

Совместная с корпорацией Airbus программа обслуживания Security Operations Center Service – первый продукт в создаваемой компанией SITA новой линейке продуктов и услуг, предназначенных для противодействия киберугрозам. Данная линейка поможет авиакомпаниям и аэропортам распознавать исходящие из киберпространства угрозы своим активам и адекватно реагировать на них.

Компания SITA не ограничивается одним лишь созданием линейки услуг, адаптированных к требованиям отрасли. В 2016 году она назвала кибербезопасность одной из пяти важнейших областей, для которых она намерена осуществлять поиск новых решений, действуя от имени всех своих членов и авиатранспортной отрасли в целом.