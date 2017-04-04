В интернет-банке и мобильном приложении «Ренессанс Кредит» появилась дополнительная аналитика по картам

«Ренессанс Кредит» объявил о том, что в интернет-банке и мобильном приложении банка появился новый сервис «Аналитика расходов», с помощью которого пользователи смогут в режиме онлайн анализировать траты по своим банковским картам.

Все транзакции, совершенные по карте, распределяются по нескольким категориям: «Супермаркеты», «Аптеки, медицина», «Одежда и аксессуары», «Товары для дома», «Рестораны» и другие. Указав определенный период времени, клиент видит, сколько денег он потратил в каждой категории, какие именно к ней относятся расходы и какую долю они занимают в общем объеме трат.

«Новый аналитический сервис станет для держателей наших карт удобным помощником как в вопросах контроля за расходами, так и при планировании личного бюджета. Пользователи будут видеть, сколько денег они тратят в конкретной категории, а значит, при необходимости смогут оперативно корректировать платежное поведение», – сказал Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса «Ренессанс Кредит».

В марте самый большой объем транзакций по картам банка был зафиксирован в категориях «Супермаркеты», «Одежда и обувь», «Бытовая техника», АЗС и «Кафе и рестораны».