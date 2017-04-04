Solar Security расширяет присутствие в странах СНГ: партнерство с «Пацификой»

Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, объявила о заключении партнерского заключения с компанией «Пацифика», интегратором на рынке информационной безопасности в Казахстане. Об этом говорится в заявлении Solar Security, поступившем в редакцию CNews.

«Пацифика» предлагает решения по нескольким направлениям обеспечения ИБ, в их числе — управление информацией и событиями безопасности, защита от утечек данных, анализ программного кода, управление доступом. Все они будут дополнены продуктами и сервисами компании Solar Security — Solar JSOC, Solar inRights, Solar Dozor и Solar inCode.

Как отмечается, Solar Security — первая российская компания, чьи решения включены в портфолио продуктов, поставляемых «Пацификой». Наличие партнера в регионе позволит Solar Security оперативно предоставлять заказчикам из республики Казахстан весь комплекс услуг в рамках поставки, внедрения и технического сопровождения продуктов.

«Казахстан — это новый и очень важный для нас регион, — рассказал Денис Назаренко, руководитель по работе с партнерами компании Solar Security. — “Пацифика” зарекомендовала себя в качестве партнера с глубокой технической экспертизой, поэтому мы уверены, что она будет достойно представлять решения Solar Security этом рынке».