«СКБ Контур» открывает дочернюю компанию в ОЭЗ «Иннополис»

Компания «СКБ Контур» объявила об открытии дочерней компании в ОЭЗ «Иннополис». «Контур Инновации» предстоит разрабатывать систему ЭДО для взаимодействия с банками. В перспективе компания также может взять на себя задачи по созданию программных продуктов для органов муниципальной и государственной власти Татарстана, сообщили CNews в «СКБ Контур».

По словам представителей компании, для «СКБ Контур», разработчика ПО для бухгалтерии и бизнеса, открытие подразделения в особой экономической зоне «Иннополис» — шаг логичный и обоснованный. Компания присутствует на рынке Татарстана более 10 лет, предлагая бизнесу продукты для интернет-отчетности, автоматизации бухгалтерии и ЭДО. В 2013 г. открыла в Казани обособленное подразделение.

«Сегмент программного обеспечения для бизнеса стремительно развивается. У нас много задач и по адаптации существующих технологий под новые рынки, и по созданию принципиально новых сервисов. Чтобы выполнить их, нужны разработчики. Ресурсы региона, где расположен наш головной офис — Свердловской и ближайших к ней областей, ограничены. Чтобы задействовать талантливых инженеров в других регионах, мы открываем дополнительные офисы разработки. И, конечно, мы никак не могли обойти вниманием Татарстан с его огромным образовательным потенциалом и, прежде всего, созданный в “Иннополисе” Университет», — рассказал генеральный директор СКБ Контур Дмитрий Мраморов.

«СКБ Контур» сотрудничает с Университетом Иннополиса уже несколько лет. Так, менеджеры компании совместно с другими работодателями принимали участие в сессии планирования системы образования на бакалавриате, призванной соотнести академические традиции российских технических вузов и потребности ИТ-индустрии. В 2015 и 2016 г. эксперты «СКБ Контур» Павел Егоров и Юрий Окуловский читали в Университете курс проектирования и тестирования на С#.

В 2016 г. компания стала участницей индустриального проекта студентов магистратуры «Управление разработкой ПО». В составе проектной команды сервиса «Контур.Бухгалтерия» магистранты Университета Иннополис разработали веб-приложения для выставления счетов, накладных ТОРГ-12 и актов выполненных работ. В 2016 г. студенты и магистранты Университета прошли отбор и стали участниками стажировки в компании, поработав в проектах «Контур.EDI», «Контур.Диадок» и «Контур.Экстерн».

«Контур Инновации» будет привлекать к проектам «СКБ Контур» как уже сложившихся инженеров — выпускников технических специальностей прошлых лет, так и бакалавров и магистрантов Университета «Иннополиса», зарекомендовавших себя во время учебы.

В ближайших планах компании — разработка двух продуктов для ЭДО в банковской сфере. Планируется, что они упростят доступ к финансовым ресурсам для предприятий малого и среднего бизнеса: снимут географические ограничения, упростят процедуру идентификации пользователей, позволят бизнесу быстрее получать финансирование, а значит, ускорят оборачиваемость средств и, в итоге, помогут снизить издержки предпринимателей и сделать взаимодействие с финансовыми учреждениями прозрачным.

«Мы рассчитываем, что, став резидентами ОЭЗ “Иннополис”, мы сможем запустить новые, стратегически важные для компании проекты. ЭДО в банковской сфере — только одно из возможных направлений развития, — добавил Дмитрий Мраморов. — Татарстан — один из ключевых для нас регионов. Не исключено, что дополнительный офис разработки даст нам больше возможностей оперативно реагировать на запросы наших клиентов в республике, в том числе бюджетных учреждений».