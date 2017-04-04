Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт Visa банка «Открытие»

Теперь владельцы карт Visa банка «Открытие» могут воспользоваться платежным инструментом, позволяющим быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью мобильных устройств. Об этом CNews сообщили в «Открытии».

В основе Apple Pay — безопасность и конфиденциальность. Когда клиент банка «Открытие» добавляет в Apple Pay кредитную или дебетовую карту, номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого ему присваивается уникальный номер учетной записи устройства, сохраняется в зашифрованном виде в защищенном разделе памяти устройства. Для авторизации каждой транзакции используется уникальный одноразовый секретный код, который генерируется динамически.

Как отметили в банке, Apple Pay просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту банка через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет просто совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID. Теперь нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Платежный инструмент также может использоваться в Safari на любом Mac не старше 2012 г. выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra с подтверждением оплаты через iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.