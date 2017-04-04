«Мегафон» готовит сеть в Ставропольском крае к новым технологиям

Компания «Мегафон» устанавливает в Ставропольском крае новое оборудование маршрутизации трафика для увеличения надёжности и качества мобильного интернета. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне».

По информации оператора, новые маршрутизаторы в 10 раз увеличивают пропускную способность городских волоконно-оптических линий связи, к которым подключены базовые станции оператора. Для абонентов это означает, что даже в часы пик снижается риск перегрузки станций, и пользователь сможет в полной мере получать услуги высокоскоростного интернета.

«Увеличивая пропускную способность наших городских ВОЛС с 1 до 10 Гбит/с, мы не только повышаем надёжность и качество интернета 3G/4G, но и заблаговременно готовим нашу сеть к включению новых технологий передачи данных: 4G+ на скорости до 300 Мбит/с, а в более дальней перспективе — и 5G, — рассказала Людмила Высочина, директор Ставропольского отделения компании «Мегафон». — Сегодня новое оборудование уже работает на 4G-станциях в городе Ставрополе, а до конца года будет установлено в Невинномысске, Кисловодске, Минеральных Водах, Михайловске и Пятигорске».

Потребление мобильного интернета в ставропольской сети «Мегафона» растёт: по итогам 2016 г. абоненты оператора в регионе скачали более 14 петабайт интернет-трафика, что почти в 2 раза превышает показатели 2015 г., указали в компании. «Установка новых маршрутизаторов — масштабный проект модернизации сети, продиктованный растущим спросом на мобильную передачу данных», — пояснили в «Мегафоне».