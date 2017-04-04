«Кейсистемс-Безопасность» внедрила комплекс защиты информации в финансовом управлении Тамбовской области

«Кейсистемс-Безопасность» объявила о реализации комплексного проекта по защите информации с помощью решения «ФинанСИБ» и облачного сервиса «АльфаДок» в Финансовом управлении Тамбовской области.

Количество угроз информационной безопасности постоянно растёт, поэтому одна из главных задач государства – обеспечить надёжную систему защиты информации. В первую очередь это касается финансовых органов, ведь в случае утечки могут пострадать общественные финансы и бюджетные средства. Если в органах федерального уровня, таких как Федеральное казначейство РФ, информационные системы надёжно защищены, то в региональных органах зачастую не уделяют должного внимания выполнению требований безопасности.

Чтобы избежать рисков и защитить обрабатываемую информацию руководство Финансового управления Тамбовской области объявило конкурс на построение системы защиты информации. Тендер выиграл научно-производственный центр «Кейсистемс-Безопасность» группы компаний «Кейсистемс», с которой Управление плодотворно сотрудничает уже более 10 лет. На этот раз специалисты реализовали комплексный проект по защите информации «ФинанСИБ».

Целью проекта было обеспечение информационной безопасности системы управления общественными финансами Тамбовской области, удовлетворяющее всем требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации. И цель была достигнута. Для этого специалисты компании выехали в Управление и провели экспертный аудит. Проанализировав данные информационных систем, они разработали техническое задание на создание подсистемы защиты и разработали техническую документацию.

Затем специалисты компании «Кейсистемс-Безопасность» построили систему защиты информации, а также установили и ввели в эксплуатацию программное обеспечение и современные средства защиты информации от несанкционированного доступа, средства для обнаружения угроз и анализа защищённости, средства антивирусной защиты. Стоит отметить, что информационная система Финансового управления Тамбовской области была приведена в соответствие с последними требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 676. По итогам выполненной работы была проведена аттестация информационных систем на соответствие требованиям по безопасности информации и выданы подтверждающие аттестаты.

«Специалисты компании в течение двух недель организовали систему защиты информации и персональных данных, обрабатываемых в нашем финансовом органе, и выдали аттестаты соответствия информационных систем, что подтверждает выполнение необходимых требований законодательства в сфере защиты информации. Спасибо компании «Кейсистемс-Безопасность», теперь система управления финансами Тамбовской области надёжно защищена!» - отметил начальник финансового управления Дмитрий Иванович Зубков.

Кроме того, в рамках проекта Управление подключили к онлайн-сервису «АльфаДок», чтобы разработать комплекты организационно-распорядительной и технической документации по защите персональных данных и информации, обрабатываемой в государственной информационной системе. Это позволило автоматизировать актуализацию документации в учреждении, а значит всегда находиться в полной готовности к проверкам Роскомнадзора, ФСБ и ФСТЭК России.

Финансовое управление Тамбовской области обеспечило надёжную защиту информации, обрабатываемой в своих информационных системах, а научно-производственный центр «Кейсистемс-Безопасность» реализовал очередной масштабный проект.

Всего за последние 8 лет специалистами компании выполнено уже более 800 проектов по защите информации в 60 регионах Российской Федерации, в том числе в учреждениях сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, а также множество комплексных проектов в интересах отраслевых органов исполнительной власти.