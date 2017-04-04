«Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с Fortinet

Группа «Борлас» заключила партнерское соглашение с компанией Fortinet, работающей в сфере информационной безопасности. Как рассказали CNews в «Борласе», компания развивает экспертизу по решениям Fortinet для защиты сетевой инфраструктуры и уже реализовала ряд проектов на их основе.

За счет сотрудничества с Fortinet и полного набора решений этого производителя «Борлас» рассчитывает укрепить свои позиции в сегменте управления сетевыми угрозами и защиты информации. В то время как данное направление ИТ-рынка является одним из наиболее быстро растущих в России и в мире, развитие бизнеса Fortinet опережает показатели данного сегмента, отметили в компании.

Fortinet предлагает широкий спектр технологий защиты, включая межсетевые экраны, VPN, антивирус, защиту от вторжений, контроль приложений, веб-фильтрацию, антиспам, беспроводные контроллеры. Флагман Fortinet — платформа по FortiGate — представляет собой аппаратно-программное решение с ускоренной производительностью, встроенной системой защиты от множественных угроз и постоянно обновляющейся системой глубокого анализа.

Группа «Борлас» уже выполнила поставки решений Fortinet, в том числе продуктов FortiGate, в интересах Департамента информационных технологий Правительства Московской области. Проект направлен на защиту ИТ-инфраструктуры ведомства. Другим проектом «Борласа» стало оснащение решениями Fortinet одной из энергосбытовых компаний.

«Рынок ИБ-решений в России уже несколько лет демонстрирует высокие темпы роста. Из-за роста сетевых угроз такие продукты интересны и востребованы клиентами из всех отраслей. Благодаря партнерству с Fortinet мы имеем доступ к мировым разработкам в области сетевой безопасности и сможем более активно развивать это направление», — прокомментировал событие директор департамента комплексных проектов группы «Борлас» Николай Кузнецов.