Axis Communications расширяет собственное производство IP-камер в России

Axis Communications объявила о расширении производственной линии на заводе компании Jabil в Твери, одного из партнеров по производству продукции Axis в Европе. Как рассказали CNews в компании, решение связано с растущим спросом российских заказчиков на продукцию компании.

Собственная производственная линия Axis открылась в июне 2016 года, с тех пор было произведено несколько тысяч единиц продукции. Это наиболее востребованные в России модели: AXIS M1124, AXIS M1125, AXIS M3105-L, AXIS M3106-L AXIS MAXIS P3224-V MKII, AXIS P3225-V MKII, AXIS P3214-V, AXIS P3215-V и AXIS P3365-V для использования в помещении, а также уличные модели AXIS M3105-LVE, AXIS M-3106-LVE, AXIS P3224-VE MKII, AXIS P3225-VE MKII и AXIS P3365-VE. Камеры, произведенные на заводе в Твери, распространяются на российском рынке, а также поставляются в Белоруссию и Казахстан.

Уже сейчас модельный ряд, представленный на российском производстве, пополнился двумя новинками. Прочная сетевая камера AXIS P1365-Е Mk II, предназначенная для работы в суровых условиях на улице, обеспечивает отличное качество изображения с высокой детализацией даже при слабом освещении. Эта модель подходит для установки в банках, правительственных учреждениях, на парковках и любых других объектах, где необходимы изображения с высокой детализацией или обзор больших площадей на открытом воздухе.

Вторая новинка – это компактная камера AXIS P1425-LE Mk II в цилиндрическом корпусе со встроенной ИК-подсветкой. Поддерживая технологии Lightfinder и WDR – Forensic Capture, камера обеспечивает превосходное качество изображения с разрешением HDTV 1080p даже в самых неблагоприятных условиях освещенности. Модель предназначена для наружной установки и может работать в диапазоне температур от -30 до 50ºC, благодаря чему она подходит для круглосуточного охранного видеонаблюдения на открытой местности, например, на территориях парковок или центров сервисного обслуживания.

«Российский рынок является приоритетным для компании Axis. Мы стремимся увеличивать инвестиции в регион и развивать тесное сотрудничество с нашими российскими партнерами. Открытие собственной производной линии подтверждает наши намерения, а ее расширение свидетельствует о востребованности нашей продукции и решений среди российских заказчиков» – сказал Алексей Майоров, директор по продажам Axis Communications в России.

Производство осуществляется по международным стандартам Axis, которые отвечают самым высоким требованиям по качеству сборки, устойчивости при любых погодных условиях (для уличных модификаций) и четкости изображения. Стоимость камер соответствует ценовой политике Axis по всему миру и определяется в рублях.