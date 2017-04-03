ВТБ запустил чат-бот по рефинансированию кредитов

Розничный бизнес банка ВТБ запустил чат-бот по продукту «Рефинансирование потребительских кредитов» на платформах социальных мессенджеров Telegram, Facebook Messenger и Viber. Функционал данного сервиса поможет пользователям рассчитать условия рефинансирования кредита, взятого в стороннем банке, или новый потребительский кредит, а также сформировать заявки напрямую из мессенджера, сообщили CNews в ВТБ.

Чат-бот ВТБ — это сервис, который использует интерфейс и другие возможности мессенджеров для выполнения различных задач. Воспользоваться услугами бота ВТБ могут все зарегистрированные в перечисленных мессенджерах пользователи. Для этого необходимо просто начать диалог в мессенджере с пользователем, проследовав по одной из ссылок (их необходимо открывать в интернет-браузере мобильного устройства): Telegram — https://t.me/VTB_Refin_bot; Facebook messenger — https://www.facebook.com/VTB.BankofMoscow/; Viber — http://viber.com/vtb_refin_bot.

Используя чат-бот, клиенты смогут воспользоваться дополнительными опциями: заказать онлайн-звонок из контакт-центра банка ВТБ; воспользоваться FAQ-помощником; воспользоваться функцией поиска ближайшего розничного отделения банка ВТБ.

«В 2016 году розничный бизнес банка ВТБ занял 3-е место по объему выдач потребительских кредитов на рынке. Такой результат стал возможен в том числе и за счет активного развития продаж в дистанционных каналах. Ежемесячно через сайт нашего банка оформляется потребительских кредитов на сумму более 2 млрд рублей, — рассказал Иван Пятков, вице-президент, руководитель Департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ. — Мы тестируем и новые дистанционные каналы продаж, активно набирающие популярность, такие как социальные мессенджеры. Теперь наши клиенты всего за минуту смогут получить расчет снижения платежа по кредиту, в случае его рефинансирования в банке ВТБ, а также оформить заявку онлайн не выходя из мессенджера».