SPB TV будет транслировать контент China International TV Corporation в рубрике China hour

SPB TV, мировой разработчик решений для OTT, IP и мобильного ТВ, и China International TV Corporation (CITV), дочерняя структура телевизионного холдинга Китая CCTV (Центральное телевидение Китая), подписали лицензионное соглашение о предоставлении международных прав на пакет документального контента производства CCTV для показа в рубрике China hour в рамках международной инициативы Нового Шелкового пути (One Belt, One Road). Об этом CNews сообщили в SPB TV.

В состав контента, передаваемого SPB TV, входят наиболее известные документальные кинокартины CCTV, в числе которых — «Легенды о Брюс Ли», The Belt and road, China’s Megaprojects и многие другие шедевры китайской документалистики, рассказывающие о китайской культуре, боевых единоборствах, истории и жизни китайского общества. Монетизация контента планируется на основе разделения доходов от размещенной рекламы.

Соглашение было подписано 3 апреля 2017 г. на MIPTV 2017 (Канны-Франция) со стороны SPB TV генеральным директором компании Кириллом Филипповым, а со стороны China International TV Corporation — генеральным директором компании Шен Дзиянь (Shen Jianing).

Как отмечается, соглашение впервые в истории взаимоотношений между SPB TV и СCTV предполагает размещение VOD-контента и стало продолжением сотрудничества, которое началось в 2015 г. с подписания контракта о вещании в режиме live на платформе SPB TV каналов CCTV-4 (Chinese International), CCTV-9 Documentary, CCTV News, CCTV Français, CCTV Español, CCTV Русский и CCTV Arabian. Для CCTV что это был первый контракт по дистрибьюции в ОТТ за пределами Китайской Народной Республики, указали в SPB TV.

«Подписание данного соглашения — очередной шаг в реализации программы “год СМИ Россия-Китай” и подтверждение того, что российские технологические решения для китайских медиа имеют коммерческую перспективу», — подчеркнул заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

В августе 2016 г. SPB TV стало членом ассоциации Belt and Road Media Community, которая создана по инициативе китайских государственных структур и телекомпании CCTV. В настоящий момент в ассоциацию входят 52 медиакомпаний из 33 стран. Основная цель Belt and Road Media Community — медийное сотрудничество и информационное продвижение проекта «Шелковый путь».

«Мы высоко ценим возможность российско-китайского партнерства в области трансляции контента с использованием OTT-технологий и уверены, что VOD-контент так же, как уже и live-трансляции, найдет своего зрителя среди нашей миллионной аудитории», — заявил генеральный директор SPB TV Кирилл Филиппов.

Компания SPB TV начала транслировать контент из Китая в 2013 г., когда были запущены ТВ-каналы CNC World Chinese и CNC World English информационного агентства Xinhua. В 2015 г. в приложение был добавлен канал медиахолдинга Shanghai Media Group (SMG) — Dragon TV International, а также многочисленные подборки VOD-контента производства SMG.