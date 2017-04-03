«Нано Секьюрити» объявила о совместимости NANO Антивирус Pro и Windows 10 Creators Update

«Нано Секьюрити» официально объявила о совместимости программного продукта NANO Антивирус Pro и обновления Windows 10 Creators Update (Redstone 2). Антивирусные решения «Нано Секьюрити» протестированы компанией Microsoft и официально рекомендованы для использования на операционных системах Windows, имеют золотую сертификацию OPSWAT, а также сертифицированы компаниями Intel и 1С.

Компания Microsoft официально анонсировала скорый выход очередного крупного обновления для Windows 10 – Creators Update (Redstone 2). Ряд антивирусов имеют проблемы совместимости с новой сборкой Windows – на ней недоступны некоторые функции антивирусов, возникают проблемы с установкой и обновлением и т.д.

NANO Антивирус Pro подтверждает полную совместимость с Windows 10 Creators Update. Вся заявленная функциональность NANO Антивирус Pro доступна в полном объеме без ограничений.

NANO Антивирус Pro предназначен для защиты персональных компьютеров дома и в офисе от всех типов вирусов, троянских программ, червей и прочих вредоносных программ, в том числе шифровальщиков, блокировщиков экрана, банковских троянских программ, потенциально нежелательных программ, рекламных программ, программ-шпионов и т.д.

NANO Антивирус Pro полностью адаптирован для 32 и 64-битных редакций ОС Windows XP SP3 и выше.