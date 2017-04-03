Mail.Ru Group выводит Tarantool на рынок США

Mail.Ru Group объявила о выводе opensource-решения Tarantool для управления базами данных – на рынок США и открытии его представительства в Кремниевой долине.

Объем международного рынка баз данных, согласно данным Gartner, составляет $35 млрд в год. Компании стремятся сократить расходы на внедрение СУБД: как результат, по мнению экспертов Gartner, к 2018 году 70% новых и 50% существующих приложений в мире будут использовать базы данных с открытым кодом. Tarantool позволяет также оптимизировать траты на IT-инфраструктуру за счет высокой производительности.

«Мы будем плотно работать с рынком США и Канады. Мы хотим дать бизнесу возможность в полной мере оценить преимущества Tarantool, как это уже сделал ранее ряд крупных компаний в Европе, среди которых Yota, «Вымпелком», Badoo, Avito, QIWI, и Wallarm. Мы открываем представительство, чтобы обеспечить полноценную помощь и поддержку компаниям, которые будут переходить на Tarantool или захотят оценить нашу СУБД в рамках бесплатного пробного периода», — отметил технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group Денис Аникин.

Запуск Tarantool в США состоялся через год после того, как Mail.Ru Group официально представила новое направление своего бизнеса — «системы хранения данных», ориентированное на предоставление услуг на базе Tarantool. Совместно с AT Consulting, компания приступила к разработке решений на основе этой СУБД для заказчиков из коммерческого и государственного секторов, а также к оказанию услуг по внедрению и кастомизации.

Коммерческую эксплуатацию Tarantool начали Yota и «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Кроме того, Mail.Ru Group в партнерстве с IBS и Mellanox создала интегрированное решение для СУБД Tarantool, которое позволяет строить гибкие независимые датацентричные архитектуры. Также вышла программная платформа Tarantool IIoT для промышленного интернета вещей.