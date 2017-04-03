Физики Пермского университета создали линзы для «световых» чипов

Физики Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ) разработали новую технологию создания конусных линз для фотонных интегральных схем. Как рассказали CNews в университете, новая технология позволит российским предприятиям отказаться от иностранных аналогов.

Конусные линзы – один из основных соединительных элементов в фотонных интегральных схемах. ФИС используются для обработки сигналов волоконно-оптических датчиков: температуры, деформации, давления и других. Их можно использовать в биосенсорах для определения химических и биологических веществ, в современных приборах спутниковой связи. Конусные линзы позволяют соединить чип интегральной схемы с оптическим волокном.

«Самое сложное это состыковать световод, который в 20 раз тоньше, чем человеческий волос - 3 микрона, с оптоволокном размером 125 микрон. Это очень похоже на стыковку корабля с космонавтами к МКС, где созданная линза - это своего рода шлюз, воронка, через которую большие потоки энергии в виде света проходят без существенных потерь», - сказал главный разработчик проекта, магистрант физического факультета Пермского университета Павел Карнаушкин.

Сегодня российские предприятия используют линзы, сделанные за рубежом, где один метр волокна с такой конусной линзой стоит примерно 6 тысяч рублей. Рыночная стоимость продукта пермских учёных составит около 1,5 тысяч, что в 4 раза дешевле зарубежных аналогов. На сегодняшний день, ученые Пермского университета стали первыми в России, кто создал подобную технологию.

Конечный вариант продукта будет презентован в конце 2017 года. Уже известно, что разработку внедрят на производстве фотонных схем на предприятиях Перми, а в дальнейшем она поступит в продажу для других предприятий в России и за рубежом.