Новым гендиректором «Платформы ОФД» стал топ-менеджер «Эвотора»

Компания «Эвотор», занимающаяся производством и продажей смарт-терминалов с функцией онлайн-кассы для малого и микробизнеса, и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» объявили о назначении ключевых руководителей. Как рассказали CNews в «Платформе ОФД», генеральным директором оператора фискальных данных стал Алексей Баров, до этого руководивший коммерческим департаментом «Эвотора». В свою очередь, новым коммерческим директором «Эвотора» стала Дарья Лялина, возглавлявшая ранее компанию «Связной Загрузка».

«Алексей Баров за 9 месяцев проекта построил мощную машину продаж, набрал сильную команду, которая продала тысячи смарт-терминалов и отладила партнерскую сеть. Его экспертиза в новых реалиях закона №54-ФЗ усилит работу “Платформа ОФД”, — убежден генеральный директор и акционер «Эвотор» Андрей Романенко. — Дарья Лялина 12 лет была частью группы компаний “Связной”, с 2009 года создавала и развивала VAS и медиапроекты в должности генерального директора “Связной Загрузка”. Уверен, ее опыт и драйв будут катализатором достижения новых целей по развитию продаж смарт-терминалов, созданию сообщества разработчиков приложений для собственного маркетплейса, помогут занять позиции в новой нише».

Алексей Баров окончил Саратовскую экономическую академию по специализации «Финансы и кредит». В 1998 г. начал работу в Mars LLC в отделе продаж, где вырос до территориального руководителя. С 2008 г. работал в должности директора по продажам и директора по интеграции в Tele2 Russia, а затем занял позицию коммерческого директора в Tele2 Kazakhstan. В 2012 г. стал директором по международным операциям Qiwi PLC. В 2016 г. занял позицию коммерческого директора «Эвотор», откуда в марте 2017 г. был переведен в «Платформу ОФД» на должность генерального директора.

Дарья Лялина окончила социологический факультет Московского педагогического государственного университета им. В.И. Ленина, магистр социологии. Работала в российских рекламных агентствах, где вела проекты крупных российских и западных компаний. С 2002 по 2005 гг. отвечала за маркетинг в российско-американской компании-производителе мобильных игр Reaxion. С 2005 г. создавала и развивала компанию «Связной Загрузка» (группа компаний «Связной»), которую в 2009 г. возглавила. В марте 2017 г. назначена коммерческим директором «Эвотора».