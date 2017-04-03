D-Link представила флагманский маршрутизатор AC1900 DIR-879

D-Link объявила о выпуске нового флагманского маршрутизатора AC1900 DIR-879. Как рассказали CNews в компании, устройство относится к премиум-сегменту, построено на мощной аппаратной платформе, поддерживает Wi-Fi-скорости класса AC1900, технологию интеллектуального распределения беспроводных клиентов для повышения качества роуминга, защиту при работе в интернете с помощью сервиса Яндекс.DNS, IPTV и предназначено для использования в высокопроизводительных домашних мультимедийных сетях.

DIR-879 оснащен гигабитным WAN-портом, 4 гигабитными LAN-портами и мощным двухъядерным процессором Realtek RTL8198C с тактовой частотой 1 ГГц, что позволяет маршрутизатору справляться с подключением к интернету на тарифных планах до 1 Гбит/с при одновременной обработке большого количества ресурсоемких мультимедийных приложений, включая трансляцию видео с разрешением 4К, видеочаты, стриминги и требовательные к задержкам online-игры. На реальных схемах подключения ведущих российских интернет-провайдеров устройство гарантированно обеспечивает пропускную способность порядка 900 Мбит/с для любого типа подключения – от распространенных IPoE и PPPoE до наиболее ресурсозатратных PPTP и L2TP.

Высокие скорости беспроводного подключения и надежное покрытие в условиях сложных планировок современных квартир и коттеджей обеспечивает комплекс из 4 всенаправленных антенн конфигурации MIMO 3x4 и беспроводной модуль класса AC1900, позволяющий одновременно развернуть две независимые беспроводные сети – со скоростями соединения до 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с в 5 ГГц соответственно. В такой сети современные мобильные устройства с поддержкой стандарта беспроводной связи 802.11ac смогут по максимуму реализовать свои скоростные возможности.

Пользователи мобильных гаджетов и ноутбуков с беспроводными модулями стандарта 802.11n также будут подключаться на максимально возможной для их устройств скорости, а при желании смогут воспользоваться преимуществами 802.11ac с беспроводным адаптером AC1900 DWA-192.

Функционально DIR-879 поддерживает создание защищенных IPsec-туннелей со скоростью до 70 Мбит/с, что сравнимо с производительностью корпоративных межсетевых экранов начального уровня, встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS для защиты детей от посещения сайтов, способных нанести вред их здоровью или развитию, а взрослых пользователей – от мошеннических и вредоносных сайтов, гостевую беспроводную сеть, любые сценарии подключения телефонии и IPTV с использованием IGMP, 802.1Q VLAN и сервиса UDPXY, ограничение скорости на портах и по Wi-Fi, блокировку нежелательных сайтов и адресов, детальную статистику передачи данных и графическое отображение загрузки Wi-Fi-каналов, 4 дополнительных режима работы: точка доступа, повторитель, клиент беспроводной сети или повторитель WISP для подключения к беспроводной сети провайдера, технологию интеллектуального распределения клиентов в беспроводных сетях на базе нескольких маршрутизаторов D-Link с возможностью управления роумингом клиентских устройств.

Настройка и управление маршрутизатором осуществляются посредством Web-интерфейса, оптимизированного как для использования с ПК, так и с мобильных устройств. Мастер начальной настройки позволяет пользователю любого уровня быстро настроить параметры интернет-соединения, беспроводной сети, подключить IPTV-приставку и т.п. Функция автоматического уведомления о доступности новой версии ПО обеспечивает его своевременное обновление с официального сервера D-Link. При возникновении проблем с интернет-подключением, например при случайном отключении интернет-кабеля, функционал перенаправления будет автоматически отправлять пользователя на страницу с описанием необходимых действий.

Принадлежность устройства к премиум-классу подчеркивает фирменный оригинальный дизайн. Футуристический глянцевый корпус оригинального цвета прекрасно впишется в дизайнерский интерьер апартаментов или гостевой зоны.

«Выбирая маршрутизатор DIR-879, пользователь получает по-настоящему мощное решение, отвечающее самым современным требованиям к домашним сетям, ориентированным на мультимедийный контент UltraHD-качества, стриминговые видеосервисы, online-игры в сочетании с активным использованием многочисленных мобильных устройств новых поколений, – отметил директор по маркетингу компании D-Link Сергей Васюк. – Особо следует отметить, что встроенное программное обеспечение новинки разработано в новом российском центре исследований и разработок D-Link с использованием уникальных компетенций и опыта, накопленного специалистами компании в сотрудничестве с ведущими российскими интернет-провайдерами, и максимально соответствует их текущим и будущим клиентским сервисам и тарифным планам».

Маршрутизатор DIR-879 доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $164.