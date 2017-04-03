Dell представила компактный тонкий клиент Wyse 3040

Dell объявила о выпуске легкого, компактного и энергоэффективного тонкого клиента начального уровня с высокой производительностью и управляемостью для базовых задач корпоративных пользователей. Новый клиент Wyse 3040 совместим с виртуализированными средами Citrix, Microsoft и VMware. Устройство представляет собой экономичное и защищенное решение, но при этом оно простое в развертывании и управлении. Как рассказали CNews в компании, это первый в отрасли четырехъядерный тонкий клиент начального уровня на платформе Intel x86, обеспечивающий подключение и предусматривающий работу под управлением операционных систем Wyse ThinOS или ThinLinux.

Согласно результатам исследования Dell Future Ready Workforce Study, свыше 70% молодых людей (принадлежащих к т.н. поколению Y) считают передовые технологии крайне важными для продуктивной и эффективной работы. Тонкий клиент Wyse 3040 – приемлемое по цене, эффективное и легкоуправляемое клиентское решение для базовых задач, обеспечивающее продуктивную работу, в том числе в многозадачном режиме. Это идеальный вариант для заказчиков из целого ряда отраслей, включая сферы с повышенными требованиями к безопасности и сохранности данных, такие как ритейл, финансовый сектор, здравоохранение и образование.

«Наши заказчики нуждаются в таком решении, в котором будет идеальный баланс безопасности, производительности, энергоэффективности и цены, – сказал Стив Лалла (Steve Lalla), старший вице-президент Dell по коммерческому клиентскому программному обеспечению и решениям. – Новый тонкий клиент Wyse 3040 – самый компактный и мощный в своем классе и способен предложить гораздо больше, чем любой другой клиент начального уровня».

Wyse 3040 в новом компактном корпусе весит всего 0,24 кг и является первым тонким клиентом на четырехъядерном процессоре Intel Atom X5 с тактовой частотой 1,44 ГГц и поддержкой до 2 Гбайт ОЗУ DDR3 и флэш-памяти емкостью 8 Гбайт. Данная модель обеспечивает на 30% выше производительность по сравнению с предшествующими моделями , что делает Wyse 3040 идеальным устройством для использования легких мультимедийных приложений и локальной работы с приложениями.

Дополнительные средства включают в себя возможность выбора операционной системы. Wyse 3040 поставляется с устойчивой к вирусам ОС Wyse ThinOS – сверхзащищенной операционной системой, у которой нет опубликованных API, что исключает угрозы со стороны вирусов и вредоносного ПО. С июня заказчики смогут также выбрать операционную систему Wyse ThinLinux – оптимизированное программное обеспечение для тонких клиентов на базе системы SUSE Linux, оптимизированное специалистами Dell и снабженное усиленной защитой.

Отвечая потребностям бизнеса, тонкий клиент Wyse 3040 поддерживает широкий спектр подключаемых периферийных устройств и сетевых соединений. Wyse 3040 имеет два интерфейса DisplayPort: к нему можно подключать два цифровых дисплея с разрешением 2560x1600. Тонкий клиент предлагает также опции для подключения к проводным и беспроводным (802.11ac) сетям, четыре порта USB, один из которых – высокоскоростной порт USB 3.1 первого поколения.

Dell предлагает полный набор опций управления – на площадке заказчика, вне ее и программное обеспечение автоуправления, обеспечивая надежное управление корпоративного уровня с возможностью масштабирования до десятков тысяч устройств. Для упрощенного, готового к использованию автоматического управления, подготовки и настройки конфигурации предусмотрены приложения Wyse Device Manager и Cloud Client Manager. Они предоставляют ИТ-подразделениям функции удаленного управления конфигурациями и политиками с единой интуитивно-понятной консоли.

Тонкий клиент Wyse 3040 совместим со всеми основными программными брокерами виртуализации, включая Citrix XenDesktop, Microsoft RDS и VMware Horizon. В дополнение к уже существующей поддержке Citrix HDX, Microsoft RDP и протоколов PCoIP, c июня этого года в версии с ОС ThinLinux будет поддерживаться протокол удаленного доступа VMware Blast Extreme.

«Организации стали лучше понимать, как они могут помочь своим сотрудникам стать более мобильными и повысить их производительность, а также как эффективно управлять ими и обеспечивать надежную ИТ-защиту. Вместе с тем растет спрос на виртуализированные вычислительные среды, — отметил Патрик Моорхед (Patrick Moorhead), старший аналитик компании Moor Insights & Strategy. — Тонкий клиент Dell Wyse 3040 представляет собой оптимальное конечное устройство начального уровня для виртуализации, которое сочетает в себе все, что необходимо предприятиям, включая компактный энергоэффективный корпус, который удобно разместить на любом рабочем месте, в том числе и в домашнем офисе».

Тонкий клиент Wyse 3040 доступен к заказу через официальных партнеров компании Dell.