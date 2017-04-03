«Алан-ИТ» помогла «Ровезе Рус» перейти на Office 365

Специалисты компании «Алан-ИТ» завершили проект по внедрению Office 365 в «Ровезе Рус». Проект был реализован в масштабе всей группы компаний: центральный офис и два завода, сообщили CNews в «Алан-ИТ».

«Ровезе Рус» является дочерней структурой Rovese Capital Group. Компания представляет бренд Cersanit, основной бизнес — производство и реализация продуктов для ванных комнат. ИТ-окружение «Ровезе Рус» включает около 500 ПК и 50 серверов. В компании использовался почтовый сервис, построенный на основе qMail под управлением OC FreeBSD. Система обладала низкой производительностью и надежностью, имела ограниченный функционал для корпоративной среды.

В результате анализа альтернативных решений в «Ровезе Рус» остановили выбор на Office 365, позволяющем комплексно решить ряд насущных задач бизнеса. Отсутствие средств миграции со старого почтового сервера серьезно усложнило задачу. Кроме того, миграция должна была пройти плавно и прозрачно для пользователей без остановки бизнес-задач.

«Впервые на практике мы столкнулись с задачей поэтапной миграции пользователей из почтовой системы, не поддерживающей подобный сценарий для Оffice 365. Но совместными усилиями мы настроили временную гибридную схему работы почты для облегчения процесса миграции», — поделился Роман Гаян, руководитель проекта, специалист по облачным технологиям «Алан-ИТ».

Эта схема позволила без остановки работы почты приступить к постепенному переносу ящиков и архивов и перейти с устаревшей почтовой системы к новой, отвечающей современным реалиям и требованиям бизнеса — Exchange Online, отметили в компании.

С Office 365 компания «Ровезе Рус» получила функциональную среду коммуникаций: современная электронная почта, мобильные приложения, мессенджер Teams, Skype for Business, облачная среда хранения и обмена информацией OneDrive и обновленные версии продуктов пакета Office.

Как результат, в компании была создана современная среда коммуникаций, расширены возможности сотрудников, особенно работающих удаленно и/или часто выезжающих в служебные поездки. При этом сократилось время, затрачиваемое сотрудниками на решение задач с использованием средств коммуникаций. Для ИТ-подразделения радикально упрощены задачи администрирования на всех технологических площадках холдинга.

«На данный момент сформировано понятие о том, что периметр ИТ-инфраструктуры размыт и перестает существовать. Это стало возможно благодаря все большему внедрению облачных сервисов в компании. Дальнейшее развитие инфраструктуры будет во многом связано с увеличением количества облачных сервисов и отказа от жесткого внутреннего периметра», — отметил Алексей Камко, директор по информационным технологиям «Ровезе Рус».

Развитие проекта по внедрению Оffice 365 не остановится на внедрении почтового сервиса Exchange Online. В ближайшее время в «Ровезе Рус» планируют запуск внутреннего мессенджера на базе MS Teams, продвинутые пользователи начинают активно использовать сервис OneDrive, а Skype for Business стал корпоративным стандартом связи с коллегами из головной компании в Польше.