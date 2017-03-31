Transcend выпустила высокоскоростной SSD-накопитель в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe

Компания Transcend Information, мировой производитель мультимедиа и накопителей, представила твердотельный накопитель MTE850 в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe. Это первый твердотельный накопитель Transcend, который оснащен интерфейсом PCI Express Gen 3 x4 и полностью совместим со стандартом NVM Express (NVMe) 1.2. Построенные на базе 3D MLC-чипов, несмотря на свой компактный форм-фактор M.2, эти накопители имеют емкость до 512 ГБ, что делает их оптимальным выбором для поклонников компьютерных игр, рассказали CNews в Transcend.

Твердотельные накопители Transcend MTE850 2280 в форм-факторе M.2 оснащены интерфейсом PCIe Gen 3 x 4 и поддерживают самый последний протокол NVMe 1.2, теоретический предел скорости передачи данных для которого составляет 32 Гбит/с, что заметно выше максимальной пропускной способности шины SATA III — 6 Гбит/с. Используемые в Transcend MTE850 микросхемы флэш-памяти 3D MLC NAND отличаются заметно более высокими скоростями чтения и записи, чем чипы 2D NAND. Также отличительными чертами 3D NAND являются низкий уровень потребления электроэнергии и высокая надежность на протяжении всего срока эксплуатации, указали в компании.

Твердотельные накопители Transcend MTE850 M.2 оснащены кэшем на базе микросхем DDR3 DRAM, что позволяет повысить скорость загрузки компьютера, а также запуска наиболее часто используемых приложений. Применение новейшего протокола PCIe NVMe и технологии SLC-кэширования позволяет MTE850 демонстрировать высокую скорость передачи данных, которая может достигать 2500 МБ/с при чтении и 1100 МБ/с при записи. Целостность данных гарантирует использование LDPC-кодирования (Low-Density Parity Check).



SSD-MTE850 с интерфейсом PCIe NVMe

Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend — это специально разработанное программное обеспечение для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Среди его функций: Drive Information (информация о накопителе), S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).

Твердотельные накопители Transcend MTE850 2280 в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe представлены на рынке моделями емкостью 128, 256 и 512 ГБ и поставляются с трехлетней ограниченной гарантией Transcend.