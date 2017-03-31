Siemon представила новую волоконно-оптическую систему Base 8 Plug and Play

Siemon объявила о расширении семейства высокопроизводительных волоконно-оптических компонентов LightHouse и выпуске на рынок новую полнофункциональной системы Base 8. Как рассказали CNews в компании, новинка входит в линейку решений Plug and Play и включает в себя шкафчики для волоконной оптики, оптические кассеты, пластины с проходными адаптерами, шнуры и оптические сегменты в сборе.

Современные многомодовые 40- и 100-гигабитные сетевые решения (40GBASE-SR4 и 100GBASE-SR4) используются в центрах обработки данных в магистралях, соединяющих сетевые коммутаторы. В них задействуется 8 оптических волокон: 4 работают на прием, 4 на передачу, и каждое обеспечивает скорость соответственно 10 Гбит/с или 25 Гбит/с. При использовании коннекторов MPO/MTP на базе 12 волокон для передачи приложений используются всего 8 волокон и треть имеющихся световодов не используются. Можно изготовить переходные шнуры и кассеты специальной конфигурации, чтобы задействовать все установленные волокна, однако такие решения стоят денег, к тому же структура подключений при этом получается слишком сложной. Кроме того, лишние точки соединения в системе приводят к увеличению оптических потерь, что отрицательно сказывается на совокупных характеристиках и уменьшает гибкость системы.

Новая система Siemon Base 8, входящая в семейство решений Plug and Play, обеспечивает 100-процентное использование волокон без каких-либо переходных шнуров и дополнительных кассет. Новая 8-волоконная система – экономичное и эффективное решение для реализации существующих приложений 40GBASE-SR4 и 100GBASE-SR4, а также будущих разработок, которым для работы требуется 8 волокон. В систему Base 8 входит оптический шкафчик Siemon FCP3, обеспечивающий высокую плотность размещения портов. В шкафчик устанавливаются кассеты Base 8, оснащенные тремя 8-волоконными портами MTP с тыльной стороны и 24 проходными адаптерами LC с лицевой; в такой конфигурации каждое волокно обеспечивает скорость передачи 10 Гбит/с. Также в шкафчик можно устанавливать адаптерные пластины MTP, что обеспечит совместимость с существующими приложениями 40 Гбит/с и 100 Гбит/с. В новую систему входят также кабельные сборки Base 8 MTP-MTP и шнуры для коммутации магистральных подсистем и подключения активного оборудования.

«Большинство существующих и будущих оптических приложений используют количество волокон, кратное 2 или 8, в том числе разрабатываемые сейчас одномодовые и многомодовые приложения 200 и 400 Гбит/с. Использование системы Base 8 Plug and Play – самый простой и экономичный способ перейти на высокоскоростные оптические приложения в центрах обработки данных», – отметил Альберто Зуккинали (Alberto Zucchinali), менеджер компании Siemon по решениям для ЦОД в регионе EMEA. «Заказчики могут использовать кассеты Base 8 и дуплексные шнуры LC для поддержки существующих 10-гигабитных систем, а в будущем заменить их на адаптерные пластины и шнуры MTP, чтобы сразу перейти на приложения 40, 100 Гбит/с и даже выше. При этом количество используемых волокон в системе всегда будет максимальным».

Компоненты новой системы Siemon Base 8 выпускаются в одномодовом и многомодовом вариантах, в обычном исполнении и с уменьшенными оптическими потерями для многомодовых классов OM3/OM4. В сегментах и шнурах используется фирменный оптический кабель RazorCore® уменьшенного сечения; диаметр кабеля в шнурах MTP составляет всего 2 мм. В систему также входят гибридные шнуры Base 8 MTP-LC, которые представляют собой альтернативу оптическим кассетам для поддержки существующих 10-гигабитных приложений. Также предлагаются шнуры BladePatch Base 8 MTP-LC. В них используется инновационная конструкция подвижного хвостовика, перемещение которого позволяет подключать и отключать коннекторы от проходника без необходимости надавливать на защелки пальцами. Это делает шнуры BladePatch удобными в использовании даже при максимально плотном расположении оптических портов.