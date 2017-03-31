Программа Java-конференции JPoint полностью готова

Конференция JPoint, которая состоится в Москве 7-8 апреля, полностью укомплектована докладами, и теперь можно ознакомиться с полной программой (на момент анонса в ней ещё оставались некоторые пробелы).

Кроме того, для удобства зрителей в программу добавили условные обозначения:

«Введение в технологию» : не требует предварительных знаний по конкретной теме. Это, например, доклад Package your Java Application using Docker and Kubernetes Аруна Гупты : он не потребует опыта работы с Kubernetes, а объяснит, как этот опыт получить.

: не требует предварительных знаний по конкретной теме. Это, например, доклад Package your Java Application using Docker and Kubernetes : он не потребует опыта работы с Kubernetes, а объяснит, как этот опыт получить. «Для практикующих инженеров» : нюансы технологии для тех, кто уже активно работает с ней. Например, «Spring — Глубоко и не очень» Евгения Борисова с нюансами Spring для тех, кому основы уже известны.

: нюансы технологии для тех, кто уже активно работает с ней. Например, «Spring — Глубоко и не очень» с нюансами Spring для тех, кому основы уже известны. «Хардкор» : «внутренности» платформы и тому подобное. Чарльз Наттер работает над проектом JRuby и смотрит на JVM-языки изнутри, а не снаружи — неудивительно, что он выступит с «хардкорным» докладом More Than You Want to Know about Java's String.

: «внутренности» платформы и тому подобное. работает над проектом JRuby и смотрит на JVM-языки изнутри, а не снаружи — неудивительно, что он выступит с «хардкорным» докладом More Than You Want to Know about Java's String. «Готовьтесь, будет подгорать»: «холиварные» доклады, провоцирующие бурные обсуждения. Не приходится сомневаться, что «Аннотации в Java — это ошибка» Егора Бугаенко окажется таким.

По сравнению с ранней версией программы добавились доклады от спикеров из компании «Сбербанк-Технологии», ставшей генеральным спонсором конференции. Среди них есть как формат «введения в технологию», так и доклады «для практикующих инженеров»: «Разработка современной распределённой системы: проблемы и решения» и «Девопс: теперь Java не тормозит».

Золотыми спонсорами мероприятия стали GridGain, Deutsche Bank, «Альфа-Лаборатория» и «Одноклассники», и у спикеров из «Одноклассников» доклад вовсе классифицирован как «хардкор»: Андрей Паньгин и Вадим Цесько совместно представят тему «JVM-профайлер с чувством такта».

Билеты на JPoint можно приобрести на сайте, при этом с 1 апреля они подорожают. Также можно получить скидку в 3 тыс. руб., указав при регистрации слово CNews.