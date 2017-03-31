Palit представила две новые серии SSD-накопителей

Palit Microsystems объявила о расширении ассортимента своей продукции двумя сериями SSD-накопителей Palit UV-S и GF-S. Для всех новых SSD-накопителей Palit характерен минимальный нагрев, быстрая загрузка операционной системы и приложений, низкое энергопотребление, коррекция ошибок, поддержка обновлений прошивки, поддержка технологии TRIM и низкий уровень шума. Накопители выполнены в форм-факторе 2,5 дюйма, в корпусах толщиной 7 мм.

Накопители SSD Palit UV-S выпускаются в стандартном форм-факторе 2,5” с интерфейсом SATA III. Они обеспечивают быструю скорость чтения, что существенно сократит время загрузки и ускорит запуск приложений по сравнению с традиционными жесткими дисками.

Линейка SSD Palit UV-S выполнена на чипах NAND-памяти стандартов TLC или 3D, и включает варианты емкостью 120 ГБ, 256 ГБ, 480 ГБ и 512 ГБ.

Серия SSD Palit GF-S с интерфейсом SATA III разработана специально для геймеров. В накопителях применяются чипы высококлассной MLC-памяти, чтобы обеспечить лучшую в своем классе скорость чтения и записи. Серия представлена тремя моделями емкостью 120 ГБ, 128 ГБ и 240 ГБ.