Новая ИС драйвера шаговых электродвигателей от Toshiba снижает шум и вибрацию двигателей

Компания Toshiba Electronics Europe представила новый драйвер шаговых электродвигателей с архитектурой, позволяющей снизить шум и вибрацию при работе электродвигателя. TB67S209FTG обеспечивает высокоскоростное управление электродвигателями оргтехники, банковских терминалов и бытовых приборов, сообщили CNews в Toshiba. Серийное производство устройства уже начато.

Работа с точным управлением током — ключевой фактор снижения шума и вибрации в устройствах с шаговыми электродвигателями. Реализация в устройствах Toshiba режима смешанного спада (MDM), представляющего собой функцию корректировки тока, позволяет управлять током и изменением тока шагового электродвигателя путем выбора наиболее подходящей настройки MDM для используемого электродвигателя. Новая ИС позволяет снизить шум и вибрацию.

Благодаря использованию современного технологического процесса производства высоковольтных аналоговых приборов компании Toshiba драйвер имеет максимальное напряжение 50 В и содержит встроенные МОП-транзисторы с низким сопротивлением в открытом состоянии для управления электродвигателем: типовое значение RON составляет 0,49 Ом. Максимальный допустимый ток составляет 4 А.



TB67S209FTG

TB67S209FTG обеспечивает работу с разрешением полного, половины, четверти, 1/8, 1/16 и 1/32 шага, имеет встроенную функцию выхода сигнала обнаружения ошибки, отключение при перегреве и превышении тока, а также защитное отключение при низком напряжении. Управление последовательностью при включении является стандартной функцией устройства.

Новый контроллер выпускается в небольшом корпусе QFN. Это позволит проектировщикам решить проблемы тепловыделения и упростить конструктивные решения печатных плат с учетом рассеяния тепла, указали в Toshiba.