Инфографика Acronis: пользователи не подготовлены к новым кибер-угрозам

Acronis представила результаты исследования о том, как пользователи защищают свои данные. Опросив пользователей по всему миру, компания пришла к неутешительному выводу: большинство пользователей ничего не знает об опасности, которую представляют собой программы-вымогатели, и совершенно не готово им противостоять.

Программы-вымогатели становятся серьезной угрозой данных пользователей. Преступники могут заработать до $5 млрд в 2017 г., получая выкуп от своих жертв. Злоумышленники создают вредоносные программы, которые шифруют данные пользователя и требуют выкуп в обмен на его данные. Вследствие взрывного роста этой формы высокотехнологичного воровства, многие пользователи и компании стали все чаще защищать свои данные от программ-вымогателей с помощью облачных хранилищ и сервисов резервного копирования.

«Наше исследование выявило серьезное расхождение между тем, как высоко респонденты ценят свои данные, и тем, что они предпринимают для их реальной защиты», — сказал Николай Гребенников, вице-президент по разработке Acronis. Такие выводы получены как для потребительского рынка, так и для компаний.

Согласно результатам исследования, более 34% участников опроса заявили, что они или члены их семей теряли данные, более 26% в участников опроса признались, что не создают резервных копий своих данных. Те, кто регулярно создают резервные копии, отметили, что безопасность, простота использования и объем доступного хранилища являются ключевыми показателями решений для резервного копирования.

В плане информированности о программах-вымогателях более 62% участников опроса заявили, что никогда не слышали о программах-вымогателях. Более 67% участников опроса сообщили о высокой ценности их личных данных, документов, фотографий, видео и музыки, но только 5,8% из них осознают, что восстановление данных после атаки программ-вымогателей может стоить более $500.

Согласно данным ФБР, только за прошедший год преступники получили от жертв программ-вымогателей более $1 млрд. И в то время, как основное внимание было приковано к широко известным случаям, связанным с больницами и различными правительственными организациями, атаки на домашние компьютеры почти не освещаются в прессе.

«Нарушения безопасности грозят не только предприятиям, но и обычным людям, — отметил Николай Гребенников. — Мы привыкли считать это проблемой бизнеса или правительства. о на самом деле большая часть программ-вымогателей атакует обычных пользователей, тех, у кого в принципе есть электронная почта и компьютер».

Исследование также показало, что в 51,8% семей есть более, чем 4 цифровых устройства, 26,6% считают безопасность наиболее важным элементом резервного копирования. Значительная доля респондентов, 10,5%, считают очень важными данные своего профиля в Facebook.

Существует четыре простых шага для защиты данных:

Всегда создавать резервные копии важных данных. Выбирать ПО для резервного копирования с локальным и облачным хранилищем, а также с активной защитой от программ-вымогателей.

Регулярно обновлять операционную систему и программное обеспечение. Это не позволит киберпреступникам использовать известные уязвимости систем.

Быть внимательным при получении подозрительных писем, ссылок и приложений. Чаще всего кибер-преступники проникают в ваши системы когда вы открываете зараженное приложение к письму или переходите по ссылке на вредоносный сайт.

Установить антивирусное ПО на компьютер и включить его автоматическое обновление. Убедиться, что Windows Defender включен и обновлен.

Атаки вредоносных программ и защита от них постоянно эволюционируют. Поскольку использование резервного копирования доказало свою надежность как средство защиты от программ-вымогателей, преступники начали разрабатывать новые варианты вредоносных программ, которые находят и атакуют в том числе и резервные копии данных. Чтобы справиться с этой новой угрозой, Acronis внедрил в свои решения для резервного копирования инновационную технологию для защиты от программ-вымогателей. Представленная в январе 2017 г. Acronis Active Protection активно защищает как пользовательские файлы, так и их резервные копии, выявляя и блокируя атаки программ-вымогателей в режиме реального времени.