«Атол» и «Первый ОФД» объявили о стратегическом партнерстве

Компания «Атол», российский разработчик контрольно-кассовой техники (ККТ) и программного обеспечения для автоматизации торговли и сферы услуг, и оператор фискальных данных «Первый ОФД» объявили о начале стратегического партнерства. Его главная цель – упростить переход бизнеса на онлайн-кассы, применяемые в соответствии с поправками в федеральном законе 54-ФЗ.

Компании планируют заняться комплексным обслуживанием клиентов, переводящих свой парк ККТ на новые правила работы – обеспечить полную технологическую совместимость своих продуктов, разработать совместные решения для автоматизации мобильной, курьерской торговли и др. направлений деятельности, подразумевающих расчеты организаций с населением.

«Компания АТОЛ более 15 лет производит кассовые решения для предприятий торговли и сферы услуг. За этот период мы развили серьезную технологическую экспертизу и разработали более 35 моделей ККТ. Причем девять из них уже обеспечивают работу по новому порядку и включены приказами ФНС России в реестр ККТ. Это АТОЛ 90Ф, АТОЛ 30Ф, АТОЛ 11Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 22Ф, АТОЛ 25Ф, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 42ФС, АТОЛ 52Ф. Еще две модели, АТОЛ 60Ф и АТОЛ 15Ф, проходят процедуру сертификации, – комментирует Алексей Макаров, президент компании «Атол». – Уверен, что стратегическое партнерство с оператором «Первый ОФД» позволит нам эффективнее решать задачи, связанные с переводом организаций на онлайн-кассы в соответствии с измененным законом 54-ФЗ».

«Первый ОФД с 2014 года участвует в процессе перехода на новый порядок работы кассовой техники в России. За это время нами, совместно с нашими партнерами, накоплен большой опыт по обработке фискальных данных, – рассказывает Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса «Первый ОФД». – Сегодня мы наблюдаем экспоненциальный рост объемов подключения онлайн-касс к нашей системе и видим те сложности, с которыми сталкиваются предприниматели. Уверены, что координация наших действий с компанией «Атол» в рамках стратегического партнерства позволит клиентам проще, быстрее и с минимальными затратами осуществить переход на новый порядок работы».