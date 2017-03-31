«Атол» и «Первый ОФД» договорились о стратегическом партнерстве

Компания «Атол», российский разработчик контрольно-кассовой техники (ККТ) и программного обеспечения для автоматизации торговли и сферы услуг, и оператор фискальных данных «Первый ОФД» объявили о начале стратегического партнерства. Его главная цель — упростить переход бизнеса на онлайн-кассы, применяемые в соответствии с поправками в федеральном законе 54-ФЗ, сообщили CNews в «Атол».

В рамках данного партнерства компании планируют оказывать комплексное обслуживание клиентов, переводящих свой парк ККТ на новые правила работы; обеспечивать полную технологическую совместимость своих продуктов; разрабатывать совместные решения для автоматизации мобильной, курьерской торговли и др. направлений деятельности, подразумевающих расчеты организаций с населением.

«Компания “Атол” более 15 лет производит кассовые решения для предприятий торговли и сферы услуг. За этот период мы развили серьезную технологическую экспертизу и разработали более 35 моделей ККТ. Причем девять из них уже обеспечивают работу по новому порядку и включены приказами ФНС России в реестр ККТ. Это “Атол 90Ф”, “Атол 30Ф”, “Атол 11Ф”, “Атол 55Ф”, “Атол 22Ф”, “Атол 25Ф”, “Атол 77Ф”, “Атол 42ФС”, “Атол 52Ф”. Еще две модели, “Атол 60Ф” и “Атол 15Ф”, проходят процедуру сертификации, — рассказал Алексей Макаров, президент компании «Атол». — Уверен, что стратегическое партнерство с оператором “Первый ОФД” позволит нам эффективнее решать задачи, связанные с переводом организаций на онлайн-кассы в соответствии с измененным законом 54-ФЗ».

«“Первый ОФД” с 2014 года участвует в процессе перехода на новый порядок работы кассовой техники в России. За это время нами, совместно с нашими партнерами, накоплен большой опыт по обработке фискальных данных, — рассказал Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса «Первый ОФД». — Сегодня мы наблюдаем экспоненциальный рост объемов подключения онлайн-касс к нашей системе и видим те сложности, с которыми сталкиваются предприниматели. Уверены, что координация наших действий с компанией “Атол” в рамках стратегического партнерства позволит клиентам проще, быстрее и с минимальными затратами осуществить переход на новый порядок работы».