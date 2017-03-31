Asus представила материнскую плату ROG Maximus IX Extreme. Фото

Asus представила новую материнскую плату ROG Maximus IX Extreme на базе чипсета Intel Z270 со встроенным моноблоком для системы жидкостного охлаждения. Чтобы разработать совершенно новую систему жидкостного охлаждения, инженеры Asus объединились со специалистами Bitspower. В моноблок интегрированы датчики измерения скорости потока и температуры воды, а также датчик обнаружения утечек, что позволяет максимально упростить построение систем жидкостного охлаждения.

Плата Asus ROG Maximus IX Extreme основана на новом чипсете Intel Z270 и поддерживает процессоры Intel Core седьмого поколения. Среди особенностей материнской платы система синхронизации светодиодной подсветки Asus Aura Sync, высококачественный кодек SupremeFX S1220 и возможность установки высокоскоростной оперативной памяти стандарта DDR4 (4133 МГц).

Благодаря использованию высококачественных компонентов и комплекса защитных технологий, материнская плата Asus ROG Maximus IX Extreme подойдет для увлеченных геймеров и энтузиастов. Предустановленная заглушка для задней панели компьютерного корпуса, защитные технологии SafeSlot, SafeDIMM, покрытая медью кромка печатной платы — все это обеспечивает максимальную защиту и долгий срок службы данной платы.

Материнская плата Asus ROG Maximus IX Extreme обладает высокоэффективным моноблоком, предназначенным для жидкостного охлаждения не только процессора, но и модуля стабилизатора напряжения. Встроенный датчик измерения скорости потока следит за состоянием водяного насоса моноблока в режиме реального времени, а датчики температуры контролируют температуру воды на выходе и входе в систему. Кроме того, в моноблок встроен специальный датчик обнаружения утечек, который моментально предупредит вас о проблемах с системой охлаждения, а для дополнительной защиты автоматически завершит работу системы.

Материнская плата Asus ROG Maximus IX Extreme

Еще одной особенностью системы охлаждения является то, что моноблок обладает непосредственным контактом с радиатором твердотельного накопителя c разъемом M.2, таким образом, температура твердотельного накопителя опускается до 42,8°C, что обеспечивает максимальную производительность системы.

«Инженерный опыт команды ROG и наше мастерство по созданию водяных систем охлаждения дали результат в виде этого революционного ватерблока», — говорит Винсент Ю (Vincent Yu), исполнительный директор Bitspower.

Новая материнская плата также обладает восемью разъемами для подключения вентиляторов, расположенных сверху и снизу печатной платы. Они служат для охлаждения радиаторов жидкостного охлаждения. Благодаря специальным датчикам пользователь может самостоятельно регулировать скорость вращения каждого вентилятора с помощью эксклюзивной утилиты ROG Fan Xpert 4, чтобы поддерживать необходимую температуру для каждого радиатора.

Встроенная аудиосистема ROG SupremeFX, реализованная на данной материнской плате, отличается невероятно высоким качеством линейного выхода (соотношение сигнал/ шум – 120 дБ) и линейного входа для записи звука (соотношение сигнал/шум – 113 дБ). Помимо современного кодека SupremeFX S1220, в ее состав входит цифро-аналоговый преобразователь ESS Sabre Hi-Fi ES9023P для фронтальных аудиовыходов и операционный усилитель Texas Instruments RC 4580, отличающийся низким уровнем искажений. Для максимального удобства использования в темноте аудиоразъемы получили светодиодную подсветку.

В качестве программного дополнения к материнской плате предлагается обновленная утилита Sonic Studio III, которая позволяет задавать множество настроек встроенной аудиосистемы. С ее помощью также можно создавать и применять профили с различными наборами параметров, оптимизированными под конкретные приложения.

Разработанная специалистами Asus функция Sonic Radar III дает возможность визуализации источников звука в компьютерной игре, даже если те не находятся в пределах прямой видимости. При этом направление на положение врага указывается трехмерной стрелкой поверх игры. Алгоритм обнаружения врагов был оптимизирован в Sonic Radar III по сравнению с предыдущими версиями этой функции, поэтому положение источников звука определяется с еще большей точностью.

Благодаря использованию фирменного комплекса защитных технологий, Asus ROG Maximus IX Extreme является одной из самых надежных материнских плат серии ROG. Предустановленная на плате задняя панель обладает запатентованной конструкцией, обеспечивающей повышенную защиту интерфейсных разъемов платы от воздействия электростатических разрядов напряжением до 12 кВ. Панель отличается не только своей полезной функциональностью, но и стильным внешним видом. ROG Maximus IX Extreme имеет эксклюзивное медное покрытие краев платы, добавляющее ей эстетическую привлекательность и обеспечивающее дополнительную защиту от электромагнитных помех.

SafeSlot – это разработанная Asus конструкция слотов PCIe, которая отличается улучшенной прочностью и обеспечивает усиленный зажим видеокарты. Такой слот изготовлен с использованием нового процесса формования со вставкой, во время которого в него интегрируется металлический каркас. Он прочно закрепляет слот на материнской плате с помощью дополнительных точек пайки. Слоты SafeDIMM оснащены специальным металлическим контактом, который более долговечен, чем у традиционных слотов DIMM.

Сетевой контроллер Intel Ethernet (I219-V), установленный на материнской плате Asus ROG Maximus IX Extreme, обеспечивает высокую скорость передачи данных во время онлайн-игр. Данный контроллер позволяет снизить уровень нагрузки на центральный процессор и обеспечивает высокую скорость передачи данных по протоколам TCP и UDP.

Два разъема M.2, реализованные на Asus ROG Maximus IX Extreme, используют четыре линии PCI Express 3.0 и поддерживают подключение твердотельных накопителей NVMe, в том числе в конфигурации RAID. В массив RAID можно объединить до трех устройств хранения данных с интерфейсом PCIe 3.0: два – с помощью встроенных разъемов M.2, и один – с помощью слота PCIe x16. Это позволит наслаждаться самой быстрой в мире дисковой системой, которая поддерживается седьмым поколением процессоров Intel Core.

Используя размещенную на печатной плате Asus ROG Maximus IX Extreme колодку интерфейса USB 3.1, можно вывести порт USB 3.1 Type-C на переднюю панель компьютерного корпуса – туда, где он всегда будет под рукой. Благодаря встроенному контроллеру ASM 2142 пользователь получает поддержку скорости PCIe 3.0 x2 для порта USB 3.1. Кроме того, материнская плата Asus Maximus IX Extreme оснащается встроенным интерфейсом Thunderbolt 3, который предназначен для подключения мониторов и периферийного оборудования. Обладая пропускной способностью на уровне 40 Гбит/с, он также является совместимым с USB-устройствами и обеспечивает подзарядку мобильных гаджетов.

Материнская плата оснащается улучшенным двухдиапазонным беспроводным модулем Wi-Fi 802.11ac, обеспечивающим скорость передачи данных до 867 Мбит/с и оснащенным антенной конфигурацией 2х2. Инновационная технология MU-MIMO позволяет подключать к нему сразу несколько клиентских устройств на максимальной скорости.

Плата ROG Maximus IX Extreme выполнена в форма-факторе E-ATX габаритами 305 x 272 мм.