«Всероссийский банк развития регионов» выбрал Solar inCode для контроля защищенности мобильного банка

Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, предоставила «Всероссийскому банку развития регионов» решение Solar inCode для контроля качества кода используемых в банке сервисов дистанционного обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили в Solar Security.

Банк использует Solar inCode для проверки уровня защищенности банковского мобильного приложения. Мобильный банкинг — один из потенциально наиболее уязвимых сервисов в деятельности кредитных организаций. Большинство вредоносных программ, создаваемых для хищения денежных средств с банковских счетов клиентов банков, пытаются эксплуатировать уязвимости в мобильных приложениях кредитных организаций. Еще один серьезный риск — внесение закладок в мобильное ПО на этапе разработки.

Чтобы обезопасить себя и своих клиентов от этих угроз, банк принял решение об использовании инструментов контроля качества кода, сделав выбор в пользу Solar inCode — российского решения для проверки безопасности приложений на наличие уязвимостей и недекларированных возможностей.

«Solar inCode востребован в тех отраслях, где безопасность мобильных и веб-приложений имеет критическое значение для бизнеса. Прежде всего, конечно, это финансовый сектор. Помимо банка нашими клиентами уже являются банк “Образование”, “Яндекс.Деньги” и “МТС Банк”, — рассказал Даниил Чернов, руководитель направления Solar inCode компании Solar Security. — Востребованность сканеров кода говорит о повышении общего уровня зрелости банков, и это, безусловно, позитивная тенденция».

По информации Solar Security, Solar inCode удобен тем, что позволяет проводить быструю проверку безопасности приложений без долгих предварительных настроек и обучения работы с продуктом. Сканирование приложения запускается в два клика, по окончании проверки Solar inCode формирует отчет о найденных уязвимостях и дает детальные рекомендации по их устранению. Банк выбрал облачную модель доставки Solar inCode, что позволило запустить проект в короткие сроки. В качестве партнера по проекту выступила компания «Инфосистемы Джет».

«Одна из ключевых наших задач — гарантировать клиентам не только удобство, но и безопасность использования сервисов удаленного обслуживания. Решение Solar inCode стало для нас оптимальным. Благодаря синергии различных методов анализа оно обеспечивает контроль разработки приложения для мобильного банкинга и стабильно высокий уровень его защищенности на всем жизненном цикле. Внедрение Solar inCode позволило обеспечить выполнение ряда требований к процессу обеспечения ИБ на стадиях жизненного цикла от регуляторов банковского надзора. При этом оно обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом и системой отчетов, что упрощает работу по интерпретации результатов сканирований», — отметил Андрей Никульшин, начальник управления информационной безопасности банка.