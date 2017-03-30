Toshiba представила двухрежимный чип с поддержкой Bluetooth Low Energy 4.2

Toshiba Electronics Europe объявила о выпуске усовершенствовой двухрежимной микросхемы TC35661-551 с поддержкой Bluetooth Classic и Bluetooth Low Energy, дополненную функциональными возможностями стандарта Bluetooth LE 4.2 (BLE 4.2). Как рассказали CNews в компании, двухрежимная ИС TC35661-551 упрощает разработку защищенных систем для различных устройств с поддержкой Bluetooth – от аксессуаров для смартфонов и игрушек до медицинского оборудования, промышленных и автомобильных датчиков и переключателей.

ИС TC35661-551, созданная с учетом опыта предыдущих двухрежимных ИС Bluetooth компании Toshiba, предоставляет возможность реализации защищенных подключений с использованием криптографии на основе протокола Диффи-Хелмана на эллиптических кривых (ECDH) с открытым ключом в соответствии со стандартом Bluetooth 4.2. Эта дополнительная безопасность обеспечивает высокую степень защиты от атак с пассивным перехватом.

Режимы Bluetooth Classic и BLE несовместимы, и поэтому для поддержки протокола обмена данными основной системы требуются разные протоколы и профили устройств. Поскольку в TC35661-551 реализован как профиль последовательного порта (SPP), необходимый для обмена данными в режиме Bluetooth Classic, так и профиль общих атрибутов (GATT), используемый для режима BLE, эта ИС поддерживает высокоскоростной последовательный обмен данными (SPP), а также все варианты использования BLE. Стандартные и специальные профили BLE могут быть легко подключены через интерфейс UART к встроенному уровню GATT.

Оригинальная двухрежимная ИС Toshiba TC35661-501 выпускается в масштабах десятков млн штук в месяц. Она используется в сотнях автомобильных, промышленных, бытовых и медицинских устройств по всему миру. Помимо добавления функции защищенных подключений BLE 4.2, в новой ИС TC35661-551 также реализована поддержка пакетов MTU большего размера – 160 байт. Это означает возможность увеличения скорости передачи данных по сравнению с предшественниками. Кроме того, расширенные функциональные возможности профиля GATT поддерживают более сложные профили BLE с увеличенной базой данных сервера GATT.

TC35661-551 может работать при напряжениях питания 1,8 и 3,3 В и имеет встроенные интерфейсы UART, I2C и GPIO. Режим сна и функция пробуждения хост-системы позволяют увеличить время работы от аккумулятора в мобильных устройствах. Размеры сверхкомпактного корпуса TFBGA64 составляют всего 5 мм x 5 мм.