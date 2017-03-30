Топ-менеджер Stack Group рассказал об «Облаке корпоративного уровня» на конференции «ИКТ в финансовом секторе»

Дмитрий Соловьёв, технический директор Stack Group, в рамках конференции «ИКТ в финансовом секторе 2017», организатором которой выступил CNews Conferences, рассказал, что означает «Облако корпоративного уровня».

Как известно, в ходе ИТ-трансформации операционных процессов и переноса физической инфраструктуры в виртуализированную среду бизнес стремится получить, помимо гибкости и масштабируемости, экономию средств и высокий уровень качества сервиса, который крупные компании привыкли получать, используя собственную ИТ-инфраструктуру. Чтобы все требования были соблюдены, облако должно быть корпоративного уровня, подчеркнул представитель Stack Group.

Во-первых, фундаментом высоконадежной облачной инфраструктуры, по его словам, обязательно должны быть программные продукты и оборудование от вендоров, лидирующих в своих отраслях, а именно — продукты виртуализации VMware и оборудование Hewlett Packard Enterprise (HPE). Такой выбор необходим для профессионального сервис-провайдера, так как гарантирует гибкость и отказоустойчивость — эти факторы являются определяющими для крупного бизнеса, который также в своей инфраструктуре применят оборудование и продукты только вендоров-лидеров отрасли.

Во-вторых, необходимо распределенное географическое покрытие в разнесенных дата-центрах, позволяющее реализовать катастрофоустойчивое решение, в том числе в индивидуальном исполнении под потребности заказчика. При этом сетевая инфраструктура также должна быть от лидера отрасли, например, Juniper, а все узлы и компоненты зарезервированы, указал Дмитрий Соловьёв.

В-третьих, в соответствии с требованиями закона 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, должен быть создан защищенный контур облака со всеми уровнями защиты (УЗ-1, УЗ-2, УЗ-3, УЗ-4) для обработки персональных данных на территории России. В области ИБ-решений есть свои лидеры отрасли. Так, оборудование «Кода безопасности» для защиты виртуализированной инфраструктуры произведено с учетом требований ФСТЭК и ФСБ. «Мы можем реализовать такой сценарий по запросу заказчика, при котором компания может перенести персональные данные для первичной обработки, в том числе из-за рубежа, в наше защищенное облако M1Cloud, а основная инфраструктура останется у заказчика в дата-центре. Такое решение возможно благодаря нашему connectivity с зарубежными ЦОД», — указал технический директор Stack Group.

В-четвертых, потребуется организовать гибкую оплату вычислительных ресурсов по модели Pay-as-you-Go, которую может предоставить сервис-провайдер в рамках программы vCAN (VMware vCloud Air Network Program (ранее VSSP)) от VMware. Также эта программа позволяет по подписке получать весь стек продуктов VMware и премиальную техподдержку, а сервис-провайдер, соответственно, может транслировать их своим заказчикам.

«Stack Group, как профессиональный сервис-провайдер, предлагает целый спектр возможностей: от предоставления высоконадежной ИТ-инфраструктуры, вычислительных ресурсов и хранения данных в M1Cloud до удаленных рабочих столов (VDI) и размещения по всему миру благодаря партнерскому статусу Equinix», — заключил Дмитрий Соловьёв.