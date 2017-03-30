Teradata представила сервис IntelliCloud для обработки и анализа данных

Корпорация Teradata, разработчик решений в области аналитики, представила Teradata IntelliCloud — защищенный, управляемый облачный сервис, позволяющий обрабатывать и анализировать данные по модели SaaS. Продукт обладает новыми возможностями развертывания, в частности, на базе Teradata IntelliFlex, флагманской платформы КХД, которая будет размещена в собственных дата-центрах, а также в публичном облаке Amazon Web Services (AWS) и позднее — на Microsoft Azure, рассказали CNews в Teradata.

IntelliCloud использует возможности программного обеспечения, навыков, инструментов и приложений экосистемы, которые клиенты Teradata уже применяют в рамках существующих систем. Таким образом, этот продукт обеспечивает слаженность работы программного обеспечения, повышая возможность бизнеса быстро меняться и использовать аналитические данные для достижения бизнес-результатов. «По сути, IntelliCloud позволяет нашим заказчикам высвободить свои ресурсы, концентрируясь на использовании аналитической информации в целях своего бизнеса», — заявил Оливер Рацесбергер, исполнительный вице-президент и директор по развитию продуктов Teradata.

Доступ к IntelliCloud предоставляется на основе месячной, годовой или трехлетней подписки. Пользователь получает возможность сосредоточиться на использовании имеющейся у него ценной аналитической информации, не теряя времени и сил на установку и поддержку необходимого ПО или инфраструктуры. Услуги задуманы как простые и одновременно функционально-полные.

Базовые возможности системы включают в себя следующее: выбор Teradata Database, Teradata Aster Analytics или ПО на платформе Hadoop от Cloudera или Hortonworks; комплексные услуги по организации инфраструктуры — развертывание платформы и управление ее работой, помощь на начальном этапе освоения и подготовки к эксплуатации, мониторинг и обслуживание системы, предоставление исправлений и обновлений ПО, шифрование данных, передаваемых по электронным каналам и находящихся на хранении, безопасность корпоративного уровня, а также поддержка облачных технологий; гарантированная доступность услуг 99,9% на инфраструктуре дата-центров Teradata; приложения аналитической экосистемы, в том числе Teradata QueryGrid, Teradata AppCenter, Demand Chain Management, Industry Data Models и другие.

Заказчик сможет контролировать свои учетные данные в системе IntelliCloud с веб-консоли, позволяющей оценивать рабочую нагрузку системы, регулярно создавать резервные копии данных, задавать или изменять параметры безопасности, подключать дополнительные облачные ресурсы и многое другое.

Teradata провела независимый аудит собственных управляемых облачных ресурсов, который подтвердил соответствие требованиям безопасности и основным отраслевым стандартам ISO 27001 и SOC 2, а с недавнего времени — также PCI и HIPAA, указали в корпорации.

В целом IntelliCloud обеспечивает поддержку тех же сценариев использования и рабочих нагрузок, что и системы Teradata, размещенные в физической среде предприятия. При этом пользователи получают ценовые преимущества подписки на программное обеспечение как услугу, подчеркнули в компании. Примеры корпоративного использования аналитических экосистем, полностью размещенных в IntelliCloud — это область производства, тестирование и разработка, а также контроль качества. Примеры использования гибридных облачных технологий IntelliCloud в собственной локальной среде заказчиков включают в себя восстановление после сбоев, временное использование облачных ресурсов, облачные витрины данных, а также лаборатории данных.

Доступ пользователей к Teradata IntelliCloud осуществляется через защищенное сетевое подключение, через интернет или выделенный канал связи. Услуги IntelliCloud доступны с 1 квартала 2017 г. сначала для некоторых зон доступа к AWS в США, а также через IntelliFlex и другие платформы, поддерживаемые расположенными в США дата-центрами Teradata. В перспективе предполагаются новые варианты развертывания, в частности, через международные зоны доступа AWS и Azure, глобальные дата-центры Teradata, а также на основе локальных ресурсов предприятий.