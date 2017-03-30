Tele2 расширила сеть дистрибуции до 120 тысяч точек

Tele2 подвела итоги развития сети дистрибуции в 2016 году. Как рассказали CNews в компании, за год общее количество точек продаж SIM-карт оператора увеличилось на 11% и составило 120 тыс. В Москве подключиться к Tele2 в конце 2016 года можно было более чем в 13,5 тыс. точек – этот показатель год к году вырос на 12%.

Главным каналом продаж SIM-карт Tele2 остается монобрендовая сеть оператора. Количество фирменных салонов и модулей год к году увеличилось незначительно и достигло 3,4 тыс. магазинов. Оператор построил качественную монобрендовую розницу и теперь фокусируется на эффективности каждой точки.

Tele2 продолжает развивать канал интернет-продаж – в прошлом году более 5% новых абонентов подключились к сети оператора через онлайн-платформу. Число SIM-карт, приобретенных абонентами в интернет-магазине Tele2, увеличилось более чем на 120% год к году. Кроме того, с прошлого года покупателям доступна курьерская доставка товаров из онлайн-магазина – компания SPSR Express стала федеральным партнером Tele2 и на данный момент доставляет заказы в 65 регионах присутствия оператора.

На федеральные розничные сети в прошлом году пришлось более 30% от общего количества точек продаж – их доля по сравнению с 2015 годом выросла на 5%. В прошлом году Tele2 продолжила развитие альтернативного канала дистрибуции. Количество точек продаж в этом сегменте год к году увеличилось на 26% и составило 71 тыс. объектов. Tele2 начала сотрудничать с новыми партнерами, и теперь подключиться к сети оператора можно в магазинах цифровой и бытовой техники «М.Видео», «Техносила», DNS, в офисах страхового дома «ВСК», в отделениях «Росгосстрах банка» и «Хоум Кредит Банка».

В 2016 году Tele2 запустила программу прямых продаж SIM-карт «Твой плюс», представляющую собой новый технологичный вариант сетевого маркетинга. Любой желающий может стать партнером оператора и, привлекая новых абонентов, получать 10% от их расходов на сотовую связь. К концу 2016 года количество участников программы достигло 40 тыс.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2, отметил: «Tele2 всегда уделяет большое внимание развитию своей розничной сети. Увеличивая количество торговых точек и одновременно улучшая эффективность каждой из них, мы помогаем нашим абонентам получить качественную консультацию именно в том месте, где им удобно. В 2016 году мы расширили ассортимент товаров, представленных в наших салонах, – в продаже появились брендированные смартфоны Tele2, которые успели завоевать большую популярность. Запуск программы «Твой плюс» позволил Tele2 привлечь новых лояльных клиентов, а партнерам – получить денежное вознаграждение за каждого присоединившегося к сети оператора абонента. В этом году мы будем делать акцент на качественном развитии сети дистрибуции и продолжим расширять круг партнеров».