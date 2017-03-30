Технологический партнер РЖД UFS.Travel объявляет о подключении PayPal

Сервис по продаже билетов UFS.Travel объявил о начале партнерства с платежной платформой PayPal. Как рассказали CNews в компании, теперь жители России и других стран, собирающиеся в поездку, могут оплатить свои билеты онлайн в пару кликов, пользуясь сайтом www.ufs.travel. Пользователям больше не потребуется вводить номер карты и какие-либо персональные данные, кроме логина и пароля в PayPal.

«Мы стремимся развивать наш сервис, поддерживая интерес пассажиров, в том числе и иностранных, — отметил директор ОТА UFS.Travel Роман Шугалей. — Подключение PayPal стало еще одним нашим шагом для развития в этом направлении. Теперь пользователям, которые живут за границей, будет проще покупать ЖД билеты онлайн, используя удобный для себя способ оплаты».

Совместное исследование PayPal и Data Insight, проведенное в прошлом году , также показывает, что планируя свои путешествия, россияне все чаще обращаются к онлайн-сервисам. Главными преимуществами выбора и заказа в сети они чаще всего называли возможность выбрать лучшие цены и тем самым сэкономить (36%) и возможность самостоятельно планировать поездку (20%).

«Давно прошли времена, когда для покупки билета на поезд приходилось ехать на вокзал или в железнодорожную кассу, — сказала Ольга Лоншакова, директор по развитию бизнеса PayPal в России. — Мы все путешествуем и на собственном опыте понимаем, насколько удобнее стали поездки с появлением онлайн-сервисов. Наше исследование также показывает, что спрос на железнодорожные билеты выше всего среди активных интернет-пользователей, проживающих в городах среднего размера, с населением 100-400 тыс. человек, среди которых как раз много клиентов PayPal. Мы рады предоставить им быстрый и удобный способ оплачивать покупки и не волноваться о предстоящем путешествии».

Согласно данным UFS.Travel, один из пиков продаж билетов приходится на весну. В это время россияне готовятся к отпускам — сначала приобретают билеты на майские праздники, а после – на летние каникулы. Обычно пассажиры предпочитают бронировать билеты заранее – примерно за 45-60 дней до поездки, так как в первые дни после открытия продаж самые низкие цены. Поэтому уже в апреле сайт UFS.Travel ожидает первую «волну» отпускников, которые смогут оценить удобство технологии PayPal.