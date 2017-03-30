 

J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России

Телеком ТВ и радио
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, Текст: Владимир Бахур

J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2016 года и прогноз его развития до 2020 года. В исследовании проанализированы видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту (VOD– видео по запросу) через абонентскую приставку или посредством ОТТ (без привязки к сети оператора).

Были изучены четыре модели монетизации видеосервисов:


  • AVOD (advertising video on demand) – рекламная. Видео сопровождается определенным количеством рекламных сообщений;
  • TVOD (transactional video on demand) – платная. Аренда зрителем единицы видеоконтента в течение ограниченного времени;
  • SVOD (subscription video on demand) – платная. Доступ по подписке к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров;
  • EST (electronic sell through) – платная. Приобретение пользователем цифровой копии контента.

В исследовании рассмотрена 51 компания, они были разделены на следующие группы:


  • Онлайн-кинотеатры – агрегаторы контента, предоставляющие возможность просмотра видео как через сайты проектов, так и через приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Например, ivi, Amediateka, Okko и т. д.
  • Телеканалы – телевещатели, монетизирующие прежде всего свой контент в Интернете по платной или рекламной модели (СТС, Первый канал, ТНТ и т. д.)
  • Операторы – операторы платного ТВ, реализовавшие сервисы просмотра платного видеоконтента на приставках (STB) в виде VOD или кинозалов на выделенных каналах («Ростелеком», «Билайн», МТС и т. д.)
  • Платформы цифровой дистрибуции – агрегаторы видеоконтента, предоставляющие приложения для мобильных платформ и Smart TV с возможностью просмотра без привязки к сети конкретного провайдера (iTunes, GooglePlayи т. д.).В J’son & Partners Consulting отмечают, что начиная с 2014 года изменилась методика расчета доходов. Выручка компаний от услуг видео по запросу учитывается без НДС, а в модели монетизации AVOD доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских агентств.

По итогам 2016 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 11,18 млрд руб. Рост по отношению к 2015 году составил 32%. При этом общая выручка игроков по рекламной модели выросла на 22,4%, а по всем платным моделям – на 50,4%.

Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2020 году доходы рынка легальных видеосервисов вырастут на 78% по сравнению с 2016 годом – почти до 20 млрд руб. Среднегодовой темп прироста в 2017–2020 годах составит 16%.

Индустрия онлайн-видео показывает высокие темпы роста во всем мире (+25% в доходах за 2016 год). По этой причине доля российского рынка в общемировом объеме осталась на прежнем уровне 0,5%.


В 2016 году в структуре рынка произошли существенные изменения. Как и прежде, наиболее распространенной моделью монетизации является AVOD. Но игроки все более успешно зарабатывают на платном контенте, прилагая к этому много усилий (развитие платформ доставки, реклама, улучшение сервиса и удобства оплаты). В результате в 2016 году доля AVOD на рынке значительно снизилась и составила 60,5%. Главным бенифициаром стала подписка, доля которой увеличилась с 3,8% до 11,2%. Теперь она занимает третье место в структуре рынка и опережает сегмент EST.


Онлайн-кинотеатры собрали 70% (7,83 млрд рублей без НДС) всех доходов. Большой вклад в это внесли платные сервисы для аудитории мобильных устройств и Smart TV. За год список операционно безубыточных компаний увеличился.

Операторы нарастили долю рынка с 11,7% до 12,2% (до 1,37 млрд рублей) и переместились на второе место. Основные причины этого – рост базы IPTV-абонентов и усилия операторов по продвижению VODдля зрителей платного ТВ.

Доля телеканалов за год не изменилась (11,8%). За нелинейный просмотр своего видео они собрали 1,32 млрд рублей. Новацией стало введение подписок, дающих право смотреть контент без рекламы.

660 млн рублей (5,9 % рынка, уменьшение на 1 п. п.) заработали платформы цифровой дистрибуции. Введение НДС при продажах цифрового контента способно замедлить развитие этого сегмента в ближайшие несколько лет из-за роста стоимости для пользователей.


Ключевыми тенденциями развития рынка легальных видеосервисов в России являются:


  1. Увеличение внимания к индустрии со стороны государства. Были подготовлены и приняты Госдумой в первом чтении поправки в существующее законодательство в части регулирования онлайн-кинотеатров. Главное новшество – их фактически приравняли к СМИ и ограничили долю иностранного капитала в 20%. Правительство своим постановлением изменило правила выдачи прокатного удостоверения на фильмы, в том числе и для их демонстрации через VOD-сервисы.
  2. Увеличение сотрудничества телеком-операторов и онлайн-кинотеатров. В 2016 году по такой модели запустил свой VOD-сервис «Триколор ТВ» – крупнейший по количеству абонентов игрок на рынке платного ТВ страны. 
  3. Продолжение блокировки пиратских ресурсов. Это напрямую влияет на изменение поведения большинства пользователей и, как следствие, способствует росту платных моделей монетизации.
  4. Производство собственного контента, интеграция линейного ТВ в онлайн-кинотеатры. Основная задача онлайн-кинотеатров – отличаться от конкурентов, так как с точки зрения пользователя при увеличении размера видеотек пропадает разница между различными сервисами.
  5. Продолжение экспансии российских онлайн-кинотеатров на международный рынок. В СНГ практически все крупные онлайн-кинотеатры России присутствуют давно. В 2016 году они начали продвижение на рынки дальнего зарубежья (Европа, США) в основном для русскоязычной аудитории. Расчет делается на недорогую по западным меркам подписку на востребованный контент (прежде всего «Русское кино»).
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