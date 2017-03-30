InfoWatch продала миноритарный пакет акций РФПИ

Группа компаний (ГК) InfoWatch, российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций, объявила о продаже миноритарного пакета акций Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). В соответствии с договором к РФПИ перешла доля в российских активах группы, куда входят такие бренды, как InfoWatch, Cezurity, Taiga и Attack Killer, сообщили CNews в InfoWatch.

Средства РФПИ будут направлены в капитал группы InfoWatch для увеличения ее экспортного потенциала и локализации продуктов и решений в области обеспечения информационной безопасности организаций на иностранных рынках, а также для открытия офисов компании на ключевых рынках сбыта, включая страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В настоящее время продукты InfoWatch уже представлены на рынках Западной Европы, Ближнего Востока, Индии и стран Юго-Восточной Азии.

Как отмечается, инвестиция РФПИ в InfoWatch осуществляется в рамках механизма «Инвестиционный лифт», разработанного для поддержки средних несырьевых компаний высокотехнологичного сектора, имеющих значительный экспортный потенциал.

«Группа компаний InfoWatch уже является лидером российского рынка корпоративных решений в сфере информационной безопасности и имеет значительный потенциал роста за рубежом, — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. — Мы высоко оценили динамику роста, финансовые показатели, технологический уровень, конкурентоспособность решений, экспертизу и компетенции специалистов группы. Инвестиции РФПИ позволят InfoWatch расширить географию присутствия, а также укрепить позиции на уже занятых зарубежных рынках».

«Мы рассматриваем инвестиции РФПИ, в первую очередь, как возможность использовать финансовые и нефинансовые меры поддержки, предусмотренные механизмом “Инвестиционного лифта”, для развития на глобальном рынке, — отметила Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch. — За последние десять лет из стартапа InfoWatch выросла в глобальную компанию стоимостью более 100 млн долларов. Чтобы сохранить эти темпы роста, нам необходимо расширять свое присутствие на мировом рынке DLP-систем, который ждет определённая диверсификация, ведь сегодня в лидирующей группе глобальных игроков представлены всего несколько стран, а такая монополия всегда несет риски для потребителей».