«Галактика» подготовила решения для цифровой трансформации «Галактика CPM»

«Галактика» объявила о выподе на корпоративный рынок линейки продуктов нового поколения «Галактика CPM», которая реализует концепцию цифровой трансформации и предназначена для создания комплексных систем управления компаниями и холдингами. Как рассказали CNews в компании, запуск линейки «Галактика CPM» посвящается 30-летнему юбилею корпорации, а в его основу заложена идея непрерывного цикла управления бизнесом на уровне стратегии, процессов и исполнения задач.

Цифровая трансформация – использование современных технологий для кардинального повышения производительности и ценности предприятий – является самой актуальной темой для компаний во всем мире. TOП-менеджмент крупнейших предприятий из различных отраслей стремится использовать достижения цифровой эпохи, такие как аналитика, мобильность, интеграция различных платформ и систем для совершенствования возможностей традиционных технологий, в том числе ERP, а также для изменения взаимоотношений с клиентами, внутренних процессов и принципов управления организацией. Отвечая на новые потребности своих заказчиков и учитывая мировые технологические тренды, корпорация «Галактика» сформировала линейку продуктов «Галактика CPM», которая полностью решает задачи, связанные с повышением эффективности бизнеса и переходом к цифровой экономике.

«Галактика CPM» закрывает комплекс вопросов, связанных с повышением эффективности современного предприятия и позволяет объединить бизнес-процессы в едином информационном пространстве. В нее входят усовершенствованные продукты корпорации: «Галактика Бюджетирование», «Галактика Инвестиционное планирование», «Галактика Казначейство», «Галактика Консолидация отчетности», «Галактика BI» и «Галактика CnP». Совокупность этих продуктов поможет современным компаниям успешно реализовать непрерывный цикл управления ключевыми процессами, которые влияют на эффективность бизнеса компаний.

Достоинствами системы «Галактика CPM» являются независимость от отраслевой специфики, готовые бизнес-процессы, которые требуют лишь легкой адаптации под потребности конкретного бизнеса, многофункциональность и эргономичность, а также единая инструментальная платформа с гибкими моделями данных и интегрированной системой безопасности. Кроме того, стоимость владения «Галактика CPM» существенно ниже зарубежных аналогов, а функциональные возможности учитывают российскую специфику, благодаря чему на их базе гораздо проще и быстрее реализовать сложные и масштабные задачи в различных секторах экономики.

С помощью «Галактика CPM» можно оценить состояние дел в компании, выявить скрытые тенденции, наметить пути развития, обозначить цели и выработать план для их достижения. В отличие от ERP-системы, предоставляющей возможности оперативного управления бизнесом, в круг задач «Галактика CPM» входят также стратегические аспекты деятельности. Данная разработка представляет собой набор мощных инструментов многомерного анализа BI/OLAP, графической визуализации, бизнес-планирования и бюджетирования в масштабах как отдельного предприятия, так и всего холдинга.

Предпосылками для создания портфеля решений «Галактика CPM» послужили опыт сотрудничества и реализация ряда проектов по отдельным функциональным задачам для таких холдинговых компаний, как «Аскона», «Концерн Росэнергоатом», «Транснефть».

«Развивая наше взаимодействие с заказчиками и выполняя проекты, связанные с BI, бюджетированием и инвестиционным планированием, мы пришли к пониманию, насколько актуальны и востребованы сейчас решения подобного класса, позволяющие перейти к комплексной оценке эффективности предприятия и выработке стратегии. Мы ожидаем, что «Галактика CPM» станет популярна в крупном корпоративном сегменте, так как именно здесь спектр применения подобных систем довольно широк», — сказал член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров.