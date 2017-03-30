Brain4Net привлекла $1 млн инвестиций от Leta Capital

Компания Brain4net, российский разработчик программного обеспечения для модернизации сетей на базе технологий SDN и NFV, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о привлечении инвестиций в формате конвертируемых нот на сумму $1 млн. Инвестором данного выпуска выступил венчурный фонд Leta Capital, который год назад участвовал в первом инвестиционном раунде компании. Как сообщили CNews в Brain4net, полученные средства будут направлены на оптимизацию решений компании и развитие продуктовой линейки, поддержку реализуемых проектов, расширение партнерской экосистемы как в России, так и за рубежом.

Российская компания группы «Brain4Net» — «Программируемые Сети» — разрабатывает системы управления сетями передачи данных, обработки сетевого трафика и виртуализации сервисных приложений на базе архитектуры программно-управляемых сетей Software Defined Networks (SDN) и Network Function Virtualization (NFV). Решения компании предназначены для операторов фиксированной и мобильной связи, а также построения корпоративных сетей, и позволяют реализовать централизованное управление сетью, при котором администратору не нужно настраивать каждое сетевое устройство отдельно.

В 2017 г. Brain4Net намерена предложить телекоммуникационным компаниям, провайдерам облачных и интернет-услуг ряд законченных end-to-end-решений, которые позволят заказчикам управлять портфолио клиентских сервисов в режиме реального времени. Активация, масштабирование, изменение и отключение сервисов будут осуществляться за секунды вместо дней, рассказали в компании.

На технологическом уровне Brain4Net планирует расширить функционал флагманского программного продукта компании, B4N Service Platform, и аппаратно-независимого программного агента B4N SwitchOS, что обеспечит значительную дезинтеграцию программных решений от аппаратного обеспечения. Такой подход позволит заказчикам продлить жизненные циклы оборудования и ПО, а также сделать их практически независимыми друг от друга. Таким образом, клиент получает гибкость в принятии решений по выбору оборудования, возможность более экономичной его эксплуатации и, как следствие, экономию в 50-70% от ИТ-бюджета проекта, утверждают в Brain4Net.

«Сегодня рынок сетевых технологий проходит стадию глубокой трансформации. Практически все крупнейшие телекоммуникационные компании объявили о сокращении своих инвестиций в традиционные решения и фокусируются на поиске новых технологий. Вызов, который бросают новые тренды — 5G, интернет вещей (IoT), web scale архитектуры — не оставляют операторам шанса руководствоваться старыми парадигмами. Поэтому важно, как, с какой скоростью и с кем из технологических партнеров пройти этот путь, — заявил CEO компании Brain4Net Олег Щапов. — Мы замечаем большой интерес к своим решениям со стороны рынка телекоммуникаций, корпоративного сектора, облачных провайдеров как в России и СНГ, так и в Европе и США. В ближайшее время выйдет несколько анонсов, посвященных развитию главного продукта компании — B4N Service Platform, новым решениям, которые реализуются на базе платформы для наших клиентов».

«Такие компании, как Brain4Net, создают фундамент для надвигающейся эпохи 5G и должны занять свое место на этом стремительно развивающемся рынке. Поддержка инвестициями позволит компании создать динамичный продукт для операторов связи, который не только обеспечит безболезненный переход к конвергентной сетевой инфраструктуре нового поколения, готовой к внедрению технологий и стандартов 5G, но и будет выгоден поставщикам услуг за счет сокращения капитальных вложений в расширение своих сетей для возрастающих объемов трафика», — пояснил управляющий партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава.

В марте 2016 г. корпоративный венчурный фонд «Ростелекома» — «Коммит Кэпитал» — купил 20,3% акций Brain4Net. Сумма сделки составила около p100 млн. Также в компанию вложился фонд Leta Capital. Общая сумма раунда составила $1,75 млн.