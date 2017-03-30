Более 1000 автомобилей Danone в России — под контролем системы «Скаут»

Группа компаний «Скаут» внедрила систему спутникового мониторинга транспорта в автопарке группы компаний Danone в России. Система помогает контролировать работу торговых представителей, а также их стиль вождения — с целью предотвращения аварий. Сейчас к системе уже подключено 1,2 тыс. единиц транспорта. В дальнейшем оборудованием для мониторинга будет оснащено еще несколько сотен автомобилей, сообщили CNews в «Скауте».

Автопарк торговых представителей группы компаний Danone в России раскидан по территории всей страны и требует централизованного контроля. Ранее заказчик уже использовал другие системы спутникового мониторинга, но продолжал находиться в поиске более совершенных инструментов. Анализ и тестирование возможностей системы «Скаут» убедили руководство заказчика остановить свой выбор на этом продукте.

Наряду с техническими особенностями и качеством сервиса, оценивалось то, насколько система может быть доработана под нужды компании. По запросу группы компаний Danone в России разработчики ГК «Скаут» реализовали в своем ПО необходимые отчеты. В том числе для контроля ремней безопасности и выявления случаев, когда сотрудники используют заглушки, имитируя пристегивание ремней.

«В автопарке группы компаний Danone в России мы внедрили решения “Базовый мониторинг”» и “Безопасное вождение”. Для этого все автомобили были оборудованы трекерами МТ-700, а на рабочих местах диспетчеров установлено ПО “Скаут-Платформа”. Справиться с таким масштабным проектом позволило то, что мы обладаем широкой сетью сертифицированных партнеров по всей стране», — рассказал Евгений Ефимов, директор проектов ГК «Скаут».

В результате внедрения системы «Скаут» группа компаний Danone в России получила инструмент контроля за перемещением транспорта и работой персонала. По отзыву заказчика, точная информация и детальные отчеты позволяют оптимально планировать работу автопарка, пресекать его использование в личных целях и в целом повышать дисциплину.

«За время использования системы мы успели убедиться в ее эффективности. Также мы отмечаем высокое качество обслуживания, которое оказывают специалисты ГК “Скаут”», — заявил Валерий Дердюк, руководитель легкового автопарка группы компаний Danone в России.

В дальнейшем группа компаний Danone в России намерена развивать возможности системы «Скаут», в частности, решения «Безопасное вождение» — для улучшения стиля вождения и предотвращения аварий.