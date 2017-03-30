Adata представила 3D NAND SSD-накопитель Ultimate SU700

Adata Technology представила новинку в линейке решений 3D NAND, 2,5-дюймовый SSD-накопитель с интерфейсом SATA 6Gb/s - Ultimate SU700. Модель SU700, емкостью до 960 ГБ, основана на новом контроллере Maxiotek. Технологии коррекции ошибок, WriteBoost SLC-кэширования и Virtual Parity Recovery поддерживают целостность данных и высокую производительность работы.

Adata продолжает переход на объемную память 3D NAND. Модель SU700 также основана на 3D NAND, а значит является более надежной и быстрой по сравнению с предшествующей 2D NAND.

Модель SU700 обеспечивает скорость чтения 560 МБ/с и записи 520 МБ/с, демонстрируя, что 3D NAND как минимум на 10% быстрее 2D NAND. Количество операций ввода/вывода достигает 80K, при этом производительность остается стабильно высокой даже в случае тяжелых нагрузок благодаря новому контроллеру и поддержке режима WriteBooster.

SLC-кэширование позволяет поддерживать высокую скорость передачи данных. Технология контроля частоты отслеживает нагрузку на SSD и обеспечивает оптимальное соотношение производительности, энергоэффективности и износа.

3D NAND SSD-накопитель Adata Ultimate SU700

Adata внедрила в новый накопитель механизм 256-битного шифрования и коррекции ошибок Agile. Технология Virtual Parity Recovery обеспечивает дополнительную защиту от потери данных.

Твердотельный накопитель Adata SU700 доступен в версиях объемом 120 ГБ, 240 ГБ, 480 ГБ и 960 ГБ. Среднее время наработки на отказ составляет 2 млн часов. Самый емкий накопитель (960ГБ) позволяет записать 560 терабайт в с учетом TBW, что свидетельствует о долгом сроке службе. Накопители SU700 поставляются с трехлетней гарантией.