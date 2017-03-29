В розничной сети «Ростелекома» теперь можно получить заказы из интернет-магазина Ozon.ru

Компания «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие «Ростелекома») начала сотрудничать с российским онлайн-ритейлером Ozon.ru. Товары из интернет-магазина можно получить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» в 21 городе, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Все салоны «Ростелекома», где доступна услуга получения заказов, расположены в удобных для получателей местах: в центральных и жилых районах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. На месте можно проверить содержимое посылки.

«Мы рады новому сотрудничеству с онлайн-ритейлером Ozon.ru. Уверен, что новый сервис будет востребован среди наших клиентов», — заявил генеральный директор компании «Ростелеком — Розничные системы» Арвидас Алутис.

«Благодаря стратегическому сотрудничеству с розничной сетью “Ростелекома” мы сможем доставлять заказы Ozon.ru еще удобнее и в более сжатые сроки для наших покупателей. Теперь улучшенная доставка будет доступна для 21 города», — отметила Зоя Ли, генеральный директор «Ozon Доставка».

В 2017 г. компания «Ростелеком — Розничные системы» планирует расширять географию пунктов выдачи товаров из интернет-магазина Ozon.ru.